Ολυμπιακός - Καρδίτσα: Τα highlights της αναμέτρησης στην επιστροφή Έβανς
Με τα βλέμματα πάνω στον Κίναν Έβανς, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Καρδίτσας στην 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL και παρέμεινε η μοναδική αήττητη ομάδα στο πρωτάθλημα.
Ωστόσο, όπως είναι λογικό, όλοι είχαν τα μάτια τους καρφωμένα πάνω στον Έβανς. Ο Αμερικανός επέστρεψε μετά από 533 ημέρες σε επίσημο ματς και αγωνίστηκε για 19'20'', πετυχαίνοντας 15 πόντους.
Όσους δηλαδή και οι Ντόντα Χολ, Εβάν Φουρνιέ, Άλεκ Πίτερς, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών με 19. Για την Καρδίτσα, στους 16 σταμάτησε ο Μπράντον Τζέφερσον.
Ολυμπιακός - Καρδίτσα: Τα Highlights
