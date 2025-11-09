Δείτε τα highlights της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Καρδίτσα και όσα έκανε ο Κίναν Έβανς στο επίσημο ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα».

Με τα βλέμματα πάνω στον Κίναν Έβανς, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Καρδίτσας στην 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL και παρέμεινε η μοναδική αήττητη ομάδα στο πρωτάθλημα.

Ωστόσο, όπως είναι λογικό, όλοι είχαν τα μάτια τους καρφωμένα πάνω στον Έβανς. Ο Αμερικανός επέστρεψε μετά από 533 ημέρες σε επίσημο ματς και αγωνίστηκε για 19'20'', πετυχαίνοντας 15 πόντους.

Όσους δηλαδή και οι Ντόντα Χολ, Εβάν Φουρνιέ, Άλεκ Πίτερς, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών με 19. Για την Καρδίτσα, στους 16 σταμάτησε ο Μπράντον Τζέφερσον.