Ολυμπιακός - Καρδίτσα: Τα highlights της αναμέτρησης στην επιστροφή Έβανς

Δημήτρης Οικονόμου
Ολυμπιακός - Καρδίτσα Highlights
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Καρδίτσα και όσα έκανε ο Κίναν Έβανς στο επίσημο ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα».

Με τα βλέμματα πάνω στον Κίναν Έβανς, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Καρδίτσας στην 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL και παρέμεινε η μοναδική αήττητη ομάδα στο πρωτάθλημα.

Ωστόσο, όπως είναι λογικό, όλοι είχαν τα μάτια τους καρφωμένα πάνω στον Έβανς. Ο Αμερικανός επέστρεψε μετά από 533 ημέρες σε επίσημο ματς και αγωνίστηκε για 19'20'', πετυχαίνοντας 15 πόντους.

Όσους δηλαδή και οι Ντόντα Χολ, Εβάν Φουρνιέ, Άλεκ Πίτερς, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών με 19. Για την Καρδίτσα, στους 16 σταμάτησε ο Μπράντον Τζέφερσον.

Ολυμπιακός - Καρδίτσα: Τα Highlights

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα