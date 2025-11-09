Ο Κίναν ΈΒανς επέστρεψε στη δράση και ο Ολυμπιακός είχε ένα άνετο μεσημέρι απέναντι στην Καρδίτσα (102-82) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τη μαχητική Καρδίτσα, την οποία και κέρδισε στην 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL με 102-82, αλλά όλα τα βλέμματα στο ΣΕΦ ήταν στραμμένα στον Κίναν Έβανς.

Ο Αμερικανός επέστρεψε στη δράση μετά από 533 ημέρες και έδειξε πολύ καλά δείγματα, στο διάστημα που αγωνίστηκε, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους του Ολυμπιακού.

Ο απολογισμός του έφτασε τους 15 πόντους, ευστοχώντας μάλιστα και στο πρώτο του τρίποντο με το που πάτησε παρκέ.

Ολυμπιακός - Καρδίτσα: Ο αγώνας

Οι δύο ομάδες μπήκαν με επιθετικό ρυθμό, με τον Ολυμπιακό να ταΐζει τον Ντόντα Χολ. Ο Αμερικανός σέντερ είχε 8 γρήγορους πόντους, με τους Πειραιώτες να ξεφεύγουν (16-9, 5'). Το αντίπαλο δέος, όμως, ήταν ο Μπράντον Τζέφερσον που έγινε διψήφιος, με την Καρδίτσα να έχει πολύ καλή εικόνα επιθετικά (24-21, 10').

Ο Κίναν Έβανς πάτησε παρκέ και στην πρώτη κατοχή ευστόχησε σε τρίποντο, κάτι που ξεσήκωσε το ΣΕΦ. Σε συνδυασμό με την παρουσία του Εβάν Φουρνιέ, οι «ερυθρόλευκοι» έστειλαν τη διαφορά στους 10 (36-26, 13'), με την Καρδίτσα να προσπαθεί αρκετά για να μείνει κοντά. Με τον Ολυμπιακό, όμως, να μαζεύει και επιθετικά ριμπάουντ και ανέβασε ψηλά την παραγωγικότητά του, για να κλείσει το ημίχρονο στο 55-39.

Ο Έβανς ξεκίνησε στην αρχική πεντάδα του δευτέρου μέρους με ένα ακόμα εύστοχο σουτ, ο Ντόντα Χολ συνέχισε να καρφώνει, αλλά η Καρδίτσα με επιμέρους 0-8 μείωσε από το 65-44 σε 65-52 (25'). Η πολύ καλή μέρα του Τάιλερ Ντόρσεϊ διατήρησε τον Ολυμπιακό σε ασφαλή διαφορά, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να προχωρά σε rotation.

Η Καρδίτσα μείωσε στους 9 (84-75, 34'), εκμεταλλευόμενη τις πεντάδες με αρκετό rotation από τον Μπαρτζώκα, αλλά φυσικά η έκβαση της αναμέτρησης είχε κριθεί. Ντόρσεϊ και Έβανς επέστρεψαν και ο Ολυμπιακός πήρε την άνετη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 55-39, 78-64, 102-82