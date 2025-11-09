Κίναν Έβανς: «Σε όλη αυτήν τη διαδικασία προσπαθούσα να θυμίζω στον εαυτό μου ποιος είμαι»

Στον τρόπο που προσπαθούσε να θυμίσει στον εαυτό του ποιος είναι, με όλες τις δυσκολίες που πέρασε λόγω των τραυματισμών του, στάθηκε ο Κίναν Έβανς, αμέσως μετά το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού κόντρα στην Καρδίτσα.

Ο Κίναν Έβανς επέστρεψε μετά από 533 ημέρες για τον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός έδειξε απέναντι στην Καρδίτσα, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL πως σιγά σιγά και όσο μένει υγιής, αποκτώντας ρυθμό, μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, που τον στήριξε όλο αυτό το διάστημα.

Ο ίδιος μίλησε μετά την αναμέτρηση, απαντώντας για την αυτοπεποίθηση που έδειξε πως έχει σε αρκετές προσπάθειες, παρά την αγωνιστική αποχή. «Έτσι είμαι. Σε όλη αυτήν τη διαδικασία προσπαθούσα να θυμίζω στον εαυτό μου ποιος είμαι. Όταν ρίχνεις αρκετή δουλειά, ειδικά μετά από τόσο καιρό, έχεις πίστη στον εαυτό σου. Οι συμπαίκτες μου με ενθάρρυναν, το ίδιο και οι προπονητές μας. Αυτό βοηθάει αρκετά» τόνισε.

Το πλάνο του Ολυμπιακού για τον Κίναν Έβανς

«Νιώθω καλά. Στα τελευταία λεπτά της τέταρτης περιόδου ήμουν λίγο κουρασμένος αλλά νιώθω καλά που επιτέλους επέστρεψα, έπαιξα μπροστά στους φιλάθλους μας» ανέφερε ο Αμερικανός. Ενώ σε ερώτηση για το πλάνο και το πώς αναμένεται να ενταχθεί από εδώ και στο εξής, τόνισε πως απλώς βλέπει καθημερινά πώς νιώθει, σε συνεργασία με τους φυσικοθεραπευτές και το ιατρικό επιτελείο.

«Πηγαίνω μέρα με τη μέρα, εξαρτάται και από το πώς αισθάνομαι. Αν όλα πηγαίνουν καλά, τότε απλώς προχωράμε» είπε ο Έβανς, που απάντησε και στο πόσο τον χρειάζεται ο Ολυμπιακός. «Χρειαζόμαστε άπαντες. Ελπίζω να μπορέσω να έχουμε μία υγιή όσο το δυνατόν σεζόν όλοι μας και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι καλό».

Οι αριθμοί του Κίναν Έβανς στο Ολυμπιακός - Καρδίτσα