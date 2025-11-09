Σάκοτα: «Έπρεπε να κάνουμε φάουλ στο τέλος»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ και στάθηκε στο καλάθι του Μπράουν που έκρινε το ματς.

Ο ΠΑΟΚ έφυγε με το διπλό από τη SUNEL Arena μετά το 78-76 επί της ΑΕΚ, με νικητήριο καλάθι του Μπράουν, 0.8 για το τέλος. O Nτράγκαν Σάκοτα μίλησε στην ΕΡΤ μετά το ματς και στάθηκε στο καλάθι του Μπράουν, αναφέροντας πως η ομάδα του θα έπρεπε να κάνει φάουλ (δεν είχε συμπληρώσει ομάδικα και η μπάλα θα πήγαινε απ' έξω και δεν θα έδινε βολές) στη φάση με το νικητήριο καλάθι του παίκτη της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

«Aυτό που φοβόμουνα, η ατομική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, ένα-δύο τρίποντα και το pick n roll. Δεχθήκαμε εύκολα καλάθια. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα που παίζει καλά σε αυτές τις στιγμές στο ματς όταν είναι ισόπαλο. Βιαστήκαμε χωρίς λόγο και δεν κάναμε φάουλ στο τέλος που ήταν τόσο φανερό πως έπρεπε να κάνουμε για να σταματήσουμε τον χρόνο και να πάμε στην παράταση. Δεν το κάναμε και το πληρώσαμε», ανέφερε στην αρχή.

Για τους τραυματίες μέσα στην εβδομάδα: «Δεν έχει σημασία, χάσαμε στις λεπτομέρειες και με τα λάθη μας».