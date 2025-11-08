Ο Εργκίν Άταμαν επιβεβαίωσε την άφιξη του Κένεθ Φαρίντ στην Αθήνα την Κυριακή (09/11) για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Με τον Κέντρικ Ναν να επιστρέφει στις καλές εμφανίσεις, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Περιστερίου με 72-89 λίγο πριν από την νέα διαβολοβδομάδα στην Euroleague και τα δύο ματς σε Παρίσι και Μαδρίτη.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Εργκίν Άταμαν ανέλυσε την ανάγκη ενίσχυσης των «πράσινων» κάτω από τη ρακέτα και επιβεβαίωσε την άφιξη του Κένεθ Φαρίντ, ενώ σχολίασε και την περίπτωση του Τσαρλς Μπάσεϊ. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαίωσε τα όσα ειπώθηκαν στην χθεσινή (07/11) εκπομπή του Gazzetta, Gazz Floor powered by Novibet σχετικά με την άμεση άφιξη του Φαρίντ στην Αθήνα.

Αναλυτικά

«Ξέρετε ήδη ότι συμφωνήσαμε με τον Φαρίντ και ότι αύριο θα είναι στην Αθήνα και μετά τις ιατρικές εξετάσεις αν είναι έτοιμος θα τον χρησιμοποιήσουμε στη διπλή αγωνιστική. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη για τον Μπάσεϊ, η ομάδα δουλεύει γι' αυτό, αλλά αυτού του είδους οι παίκτες θέλουν χρόνο. Το δουλεύουμε. Κοιτάμε και τι γίνεται με τον Γιούρτσεβεν που έχει 50% πιθανότητα να είναι διαθέσιμος στη διαβολοβδομάδα για μερικά λεπτά».