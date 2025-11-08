Πανιώνιος - Μαρούσι, Παπαθεοδώρου: «Θέλουμε χρόνο για να παίξουμε το μπάσκετ που θέλουμε»
Ο Πανιώνιος φιλοξένησε το Μαρούσι για την έκτη αγωνιστική της Stoiximan GBL με στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Πάνω στο σημείο που οι «κυανέρυθροι» πραγματοποιούσαν την ανατροπή τους, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν στροφές και έγραψαν τον δικό τους επίλογο στην αναμέτρηση επικρατώντας με 80-92.
Το Μαρούσι ανέβηκε στο 3-3 και ο Πανιώνιος συνεχίζει στον πάτο της βαθμολογίας με 0-6. Ο προπονητής της ομάδας των βορείων προαστίων, Ηλίας Παπαθεοδώρου, παρουσίαστηκε ικανοποιημένος από τους παίκτες του.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην ΕΡΤ
«Είναι μια σημαντική νίκη, ελέγξαμε το παιχνίδι στο μεγαλύτερο κομμάτι του. Δείξανε χαρακτήρα οι παίκτες και προσωπικότητα όταν προσπέρασε ο Πανιώνιος και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Κάθε νίκη είναι σημαντική, δίνει ψυχολογία αλλά θέλουμε χρόνο για να παίξουμε το μπάσκετ που θέλουμε».
