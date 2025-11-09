ΑΕΚ: Τσεκάρει την αγορά για παίκτες
Ο ΠΑΟΚ έφυγε με το διπλό από τη SUNEL Arena μετά το 78-76 επί της ΑΕΚ, με νικητήριο καλάθι του Μπράουν, 0.8 για το τέλος. Αυτή ήταν η δεύτερη σερί ήττα της Ένωσης στο πρωτάθλημα, αφού η ομαδα του Σάκοτα δεν τα κατάφερε ούτε στο Περιστέρι.
Οι άνθρωποι της Βασίλισσας είναι προβληματισμένοι με την εικόνα της ομάδας στα τελευταία ματς και έρχονται αλλαγές με σκοπό να βελτιωθεί η κατάσταση και να λειτουργήσουν ορισμένα πράγματα πιο ορθολογικά.
Ένας από αυτούς που αναμένεται να... πληρώσουν το μάρμαρο είναι ο Αντόνις Αρμς που δεν έχει προσφέρει απολύτως τίποτα, παρόλο που ο Σάκοτα του έχει δώσει πολλές... δεύτερες και.. τρίτες ευκαιρίες σε όλα τα ματς, αναμένοντας να του επιστρέψει την εμπιστοσύνη ο παίκτης. Στο BCL έχει 5 πόντους μέσο όρο, ενώ εντός των τειχών μετρά 3.7. Είναι ο βασικός small forward της Βασίλισσας, αλλά δεν έχει κάνει ούτε ένα καλό ματς μέσα στη σεζόν.
Άλλωστε ο Σάκοτα τόνισε στη συνέντευξη Τύπου πως η Ένωση ξέρει εδώ και καιρό τις ανάγκες που έχει, αλλά δεν είναι εύκολο να γίνουν διορθώσεις άμεσα. Η ΑΕΚ δεν έχει σταματήσει να τσεκάρει την αγορά, αλλά αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να βρεθεί άμεσα κάτι όπως πρόσθεσε και ο Σάλε στις δηλώσεις του.
