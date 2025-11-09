Ο Ολυμπιακός είδε τον Έβανς να ντεμπουτάρει με την ομάδα του Πειραιά, απολαμβάνοντας τους καρπούς της επένδυσής του και το Gazzetta σας παραθέτει μια κίνηση που αποδεικνύει πως οι Ερυθρόλευκοι δεν έχασαν ποτέ την πίστη τους στον παίκτη.

Ο Κίναν ΈΒανς επέστρεψε στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις και τα παρκέ μετά από 533 ημέρες, είδηση που έφερε ένα κύμα αισιοδοξίας και χαράς στο λιμάνι του Πειραιά.

Ο Αμερικανός αποτελεί μια επένδυση του Ολυμπιακού από το καλοκαίρι του 2024 και 492 ημέρες μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπορεί πλέον να απολαύσει τους καρπούς αυτής. Το ταξίδι όμως μέχρι τους 15 πόντους (5/6 εντός παιδιάς), τα 2 ριμπάουντ, τις 5 ασίστ και τους 21 βαθμούς στην αξιολόγηση δεν ήταν εύκολο. Όμως οι δυσκολίες είναι για τους δυνατούς και ο Κίναν Έβανς είναι από εκείνα τα παιδιά με τεράστια δύναμη ψυχής.

ια όσους δεν το θυμούνται, ο Κίναν Έβανς είχε υποστεί ρήξη Αχιλλείου τένοντα τον Ιανουάριο του 2023 και την επόμενη σεζόν επέστρεψε ακόμη καλύτερος, δείγμα της αυταπάρνησης και της τρομερής δουλειάς που έκανε στην αποθεραπεία του.

Τη σεζόν 2023-2024 μέτρησε συνολικά 17.3 πόντους (52.5% δίποντο, 43.5% τρίποντο, 89.5% βολές), 2.8 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ και 1.2 κλεψίματα, μέχρι η ατυχία να του χτυπήσει ξανά την πόρτα στις 26 Μαΐου 2024, όταν ανήμερα του μικρού τελικού του Φάιναλ Φορ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε, τραυματίστηκε και πάλι σοβαρά, αυτή τη φορά στο γόνατο, καθώς υπέστη ρήξη επιγονατιδικού συνδέσμου.

Ο Ολυμπιακός είχε ήδη συμφωνήσει μαζί του και δεν έκανε πίσω. Τον απέκτησε και πάλι, με μειωμένες αποδοχές τον πρώτο χρόνο, με τον παίκτη να υπογράφει τριετές συμβόλαιο. Ο πρώτος χρόνος είχε αποθεραπεία. Θεωρητικά θα μπορούσε να παίξει στο τέλος της σεζόν, όμως ο Γιώργος Μπαρτζώκας (απολύτως λογικά) επέλεξε να μην τον βάλει στα παιχνίδια που ήταν «αίμα κι άμμος» και έκριναν τα πάντα.

Ένας νέος τραυματισμός τον Σεπτέμβριο, στο άλλο πόδι, ο οποίος ήρθε λόγω της καταπόνησης σε αυτό (το χειρουργημένο δεν πατούσε καλά και το άλλο πόδι δέχθηκε μεγαλύτερη καταπόνηση) τον πήγε πίσω. Ο ίδιος όμως ποτέ δεν έχασε το κουράγιο του. Από την πρώτη στιγμή πίστευε στον εαυτό του. «Θα επιστρέψω καλύτερος» έλεγε στους γύρω του. Και δεν πίστευε μόνο εκείνος στον εαυτό του.

Ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζώκας επίσης πίστευαν στον παίκτη. Και το έδειξαν έμπρακτα. Η πλευρά του παίκτη ήταν έτοιμη για μια μείωση των απολαβών του παίκτη την δεύτερη σεζόν. Στον Ολυμπιακό όμως δεν το σκέφτηκαν ποτέ. Συνέχιζαν να περιμένουν τον παίκτη να ξεπεράσει στο 1000% τον τραυματισμό, χωρίς να περάσει ποτέ από το μυαλό τους να «κόψουν» μισό ευρώ από τον παίκτη. Ακόμη και το γεγονός πως δεν αποκτήθηκε ακόμη ένας γκαρντ, είναι σημάδι της εμπιστοσύνης που έδειξαν οι Ερυθρόλευκοι.

Όταν πλέον όλα τα τεστ έδειξαν τα αποτελέσματα που έπρεπε, ο Κίναν Έβανς επέστρεψε στις προπονήσεις και με το «καλημέρα» ενθουσίασε. «Είναι πολύ καλός στις προπονήσεις. Όλοι είναι ενθουσιασμένοι για εκείνον που θα κάνει το ντεμπούτο του με την Καρδίτσα την Κυριακή. Είναι μια διαδικασία Όλοι θα βγουν στο twitter ή στα μιντια και θα πούνε διάφορα για έναν τύπο που είναι εκτός εδώ και τόσο καιρό. Είναι εκεί. Είναι εκεί. Δεν ξέρω πόση αυτοπεποίθηση νιώθει, αλλά στις προπονήσεις δείχνει να έχει. Είναι ο σπεσιαλίστας της επίθεσής μας σίγουρα», είχε πει ο Σακίλ ΜακΚίσικ στο Gazz Floor by Novibet για τον Κίναν Έβανς.

Για να μην παρεξηγηθούμε, είναι λάθος να είναι κανείς αισιόδοξος απλά επειδή ο Έβανς έβαλε 15 πόντους με την Καρδίτσα (με όλο τον σεβασμό στην εξαιρετική ομάδα του κόουτς Παπανικολόπουλου). Η αισιοδοξία πηγάζει από την εικόνα του παίκτη στο παρκέ.

Δεν θύμισε έναν παίκτη που επέστρεψε από τραυματισμό. Έβαζε το κορμί του, πατούσε καλά, πήγαινε κοντά στο καλάθι, χαμήλωνε στην άμυνα. Αυτά τα... μικρά, που όμως είναι μεγάλα, είναι που κάνουν τον κόσμο του Ολυμπιακού να ενθουσιάζεται.

Πλέον ο Κίναν Έβανς είναι κανονικά στο ρόστερ του Ολυμπιακού και αναμένεται να παίξει και στην EuroLeague. Η μοίρα θα τον φέρει αντιμέτωπο με την πρώην ομάδα του. Όμως εκείνος δεν δίνει σημασία στην μοίρα. Παίρνει τις καταστάσεις στα χέρια του και ξεπερνά όλα τα εμπόδια. Αυτό έκανε, αυτό κάνει και αυτό θα συνεχίσει να κάνει.