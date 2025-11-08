Μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ την περασμένη εβδομάδα, ο Άρης ανέκαμψε, πετυχαίνοντας δύο σερί. Έπειτα απ΄τη Σλασκ για το EuroCup, οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν της Μυκόνου (78-61) στην 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, «καθαρίζοντας» το ματς στο δεύτερο ημίχρονο.
Άρης - Μύκονος: Ο αγώνας
Η Μύκονος με το τρίποντο του Κάναντι έχτισε το πρώτο μικρό προβάδισμα (6-12), σε ένα ματς με χαμηλό σκορ και αρκετές διακοπές. Ο Άρης με πρωταγωνιστή τον Τζόουνς επέστρεψε (14-14, 10') και μόλις βρήκε λύσεις από την περίμετρο, πήρε τα ηνία της αναμέτρησης.
Οι «κιτρινόμαυροι» έκλεισαν με 5/12 από την περίμετρο στο ημίχρονο. Το 19-23 του 14ου λεπτού μετατράπηκε σε 36-26, από τα τρίποντα των Πουλιανίτη, Κουλμπόκα και Χαρέλ.
Το σκηνικό συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος. Ο Κέντρικ Ρέι προσπαθούσε να κρατήσει τη Μύκονο, αλλά τα σουτ των Μπράις Τζόουνς και Μήτρου Λονγκ διατήρησαν διψήφια τη διαφορά (50-40, 25'). Διαφορά που ξέφυγε ακόμα περισσότερο, με τη Μύκονο να μη βρίσκει τρόπο να μείνει στο ματς επιθετικά.
Το τρίποντο του Φορμπς διαμόρφωσε το 62-47 (29') και οι φιλοξενούμενοι δε βρήκαν τρόπο να επανέλθουν στο ματς, με τους Αμερικανούς της να παραμένουν άστοχοι.
Τα δεκάλεπτα: 14-14, 39-33, 62-47, 78-61
- MVP: Ο Αρνόλντας Κουλμπόκα βρήκε το... χέρι του με 14 πόντους, έχοντας 2/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα, μαζί με 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, ισάριθμα λάθη.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Άστοχοι οι «μυκονιάτες», με τον Κέντρικ Ρέι να είναι πρώτος σκόρερ με 11, αλλά και 4/13 εντός παιδιάς.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 21 ασίστ με ισάριθμα λάθη για τον Άρη.
|ARIS THESSALONIKI BETSSON — Boxscore
|No
|Player
|POS
|Min
|Pts
|FG
|FG%
|2P
|2P%
|3P
|3P%
|FT
|FT%
|OFF
|DEF
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|F
|Fls On
|+/-
|Index
|Starters
|0
|E. Mitrou-Long
|PG
|25:56
|6
|2-5
|40
|1-1
|100
|1-4
|25
|1-2
|50
|0
|2
|2
|8
|7
|3
|0
|3
|5
|19
|8
|3
|B. Jones
|SG
|22:28
|14
|4-5
|80
|2-2
|100
|2-3
|66
|4-4
|100
|0
|2
|2
|7
|4
|0
|0
|4
|8
|7
|18
|10
|J. Forrester
|PF
|17:32
|7
|2-3
|66
|2-3
|66
|0-0
|0
|3-4
|75
|2
|3
|5
|0
|2
|0
|1
|3
|3
|12
|8
|25
|R. Harrell
|SF
|28:03
|8
|3-5
|60
|1-2
|50
|2-3
|66
|0-0
|0
|0
|3
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|5
|10
|98
|A. Kulboka
|PF
|29:54
|14
|4-8
|50
|2-2
|100
|2-6
|33
|4-5
|80
|0
|6
|6
|3
|3
|0
|0
|1
|2
|13
|15
|Bench
|1
|C. Chatzilamprou
|SG
|0:53
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|P. Lefas
|SG
|1:22
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|7
|B. Forbes
|SG
|19:27
|9
|3-7
|42
|0-1
|0
|3-6
|50
|0-0
|0
|0
|3
|3
|1
|2
|2
|0
|1
|0
|11
|9
|11
|S. Pouliantitis
|SG
|9:34
|3
|1-4
|25
|0-1
|0
|1-3
|33
|0-0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|3
|0
|8
|2
|13
|L. Bochoridis (C)
|SG
|15:55
|7
|2-4
|50
|0-0
|0
|2-4
|50
|1-2
|50
|0
|3
|3
|0
|1
|0
|0
|3
|2
|7
|6
|17
|V. Kazamias
|PG
|6:28
|2
|1-2
|50
|1-1
|100
|0-1
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|-4
|0
|23
|S. Enoch
|C
|22:28
|8
|4-5
|80
|4-5
|80
|0-0
|0
|0-0
|0
|1
|3
|4
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|5
|13
|Team Totals
|TOTAL
|78
|26-48
|54
|13-18
|72
|13-30
|43
|13-17
|76
|3
|33
|36
|21
|21
|7
|1
|21
|21
|96
|MYKONOS BETSSON BC — Boxscore
|No
|Player
|POS
|Min
|Pts
|FG
|FG%
|2P
|2P%
|3P
|3P%
|FT
|FT%
|OFF
|DEF
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|F
|Fls On
|+/-
|Index
|Starters
|1
|T. Appleby
|SG
|21:49
|5
|1-9
|11
|0-2
|0
|1-7
|14
|2-2
|100
|1
|5
|6
|2
|4
|2
|0
|1
|6
|-7
|3
|2
|K. Moore
|PF
|23:20
|2
|0-5
|0
|0-3
|0
|0-2
|0
|2-2
|100
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|0
|-1
|4
|K. Ray
|PG
|33:45
|11
|4-13
|30
|2-4
|50
|2-9
|22
|1-1
|100
|2
|2
|4
|3
|1
|3
|0
|3
|7
|-16
|11
|14
|G. Sidiroilias
|SF
|11:18
|2
|1-2
|50
|1-1
|100
|0-1
|0
|0-0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|0
|-2
|2
|40
|J. Evans
|PF
|23:22
|10
|4-10
|40
|4-8
|50
|0-2
|0
|2-2
|100
|3
|1
|4
|1
|0
|1
|1
|2
|2
|-14
|11
|Bench
|6
|V. Kavadas
|C
|7:18
|0
|0-2
|0
|0-2
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|-9
|8
|P. Geromichalos
|PF
|8:46
|3
|1-3
|33
|0-1
|0
|1-2
|50
|0-0
|0
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|-1
|4
|9
|D. Ermidis
|SG
|2:30
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|-10
|0
|10
|D. Skoulidas
|SF
|11:58
|8
|3-6
|50
|1-2
|50
|2-4
|50
|0-2
|0
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|1
|5
|5
|17
|V. Mantzaris (C)
|PG
|16:43
|3
|1-3
|33
|0-1
|0
|1-2
|50
|0-0
|0
|0
|2
|2
|3
|1
|0
|0
|2
|0
|-12
|5
|22
|M. Hesson
|PF
|17:04
|12
|5-11
|45
|4-6
|66
|1-5
|20
|1-2
|50
|2
|2
|4
|1
|0
|3
|0
|2
|1
|-10
|13
|30
|D. Cannady
|SG
|22:07
|5
|2-6
|33
|1-3
|33
|1-3
|33
|0-0
|0
|0
|3
|3
|1
|1
|2
|0
|2
|0
|-9
|6
|Team Totals
|TOTAL
|61
|22-70
|31
|13-33
|39
|9-37
|24
|8-11
|72
|15
|21
|36
|15
|13
|13
|2
|22
|21
|63
