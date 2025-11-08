Με ένα ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης επικράτησε της Μυκόνου με 78-61 στην 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ την περασμένη εβδομάδα, ο Άρης ανέκαμψε, πετυχαίνοντας δύο σερί. Έπειτα απ΄τη Σλασκ για το EuroCup, οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν της Μυκόνου (78-61) στην 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, «καθαρίζοντας» το ματς στο δεύτερο ημίχρονο.

Άρης - Μύκονος: Ο αγώνας

Η Μύκονος με το τρίποντο του Κάναντι έχτισε το πρώτο μικρό προβάδισμα (6-12), σε ένα ματς με χαμηλό σκορ και αρκετές διακοπές. Ο Άρης με πρωταγωνιστή τον Τζόουνς επέστρεψε (14-14, 10') και μόλις βρήκε λύσεις από την περίμετρο, πήρε τα ηνία της αναμέτρησης.

Οι «κιτρινόμαυροι» έκλεισαν με 5/12 από την περίμετρο στο ημίχρονο. Το 19-23 του 14ου λεπτού μετατράπηκε σε 36-26, από τα τρίποντα των Πουλιανίτη, Κουλμπόκα και Χαρέλ.

Το σκηνικό συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος. Ο Κέντρικ Ρέι προσπαθούσε να κρατήσει τη Μύκονο, αλλά τα σουτ των Μπράις Τζόουνς και Μήτρου Λονγκ διατήρησαν διψήφια τη διαφορά (50-40, 25'). Διαφορά που ξέφυγε ακόμα περισσότερο, με τη Μύκονο να μη βρίσκει τρόπο να μείνει στο ματς επιθετικά.

Το τρίποντο του Φορμπς διαμόρφωσε το 62-47 (29') και οι φιλοξενούμενοι δε βρήκαν τρόπο να επανέλθουν στο ματς, με τους Αμερικανούς της να παραμένουν άστοχοι.

Τα δεκάλεπτα: 14-14, 39-33, 62-47, 78-61

MVP: Ο Αρνόλντας Κουλμπόκα βρήκε το... χέρι του με 14 πόντους, έχοντας 2/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα, μαζί με 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, ισάριθμα λάθη.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Άστοχοι οι «μυκονιάτες», με τον Κέντρικ Ρέι να είναι πρώτος σκόρερ με 11, αλλά και 4/13 εντός παιδιάς.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 21 ασίστ με ισάριθμα λάθη για τον Άρη.

ARIS THESSALONIKI BETSSON — Boxscore No Player POS Min Pts FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK F Fls On +/- Index Starters 0 E. Mitrou-Long PG 25:56 6 2-5 40 1-1 100 1-4 25 1-2 50 0 2 2 8 7 3 0 3 5 19 8 3 B. Jones SG 22:28 14 4-5 80 2-2 100 2-3 66 4-4 100 0 2 2 7 4 0 0 4 8 7 18 10 J. Forrester PF 17:32 7 2-3 66 2-3 66 0-0 0 3-4 75 2 3 5 0 2 0 1 3 3 12 8 25 R. Harrell SF 28:03 8 3-5 60 1-2 50 2-3 66 0-0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 1 5 10 98 A. Kulboka PF 29:54 14 4-8 50 2-2 100 2-6 33 4-5 80 0 6 6 3 3 0 0 1 2 13 15 Bench 1 C. Chatzilamprou SG 0:53 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 P. Lefas SG 1:22 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 B. Forbes SG 19:27 9 3-7 42 0-1 0 3-6 50 0-0 0 0 3 3 1 2 2 0 1 0 11 9 11 S. Pouliantitis SG 9:34 3 1-4 25 0-1 0 1-3 33 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 8 2 13 L. Bochoridis (C) SG 15:55 7 2-4 50 0-0 0 2-4 50 1-2 50 0 3 3 0 1 0 0 3 2 7 6 17 V. Kazamias PG 6:28 2 1-2 50 1-1 100 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -4 0 23 S. Enoch C 22:28 8 4-5 80 4-5 80 0-0 0 0-0 0 1 3 4 0 0 1 1 2 0 5 13 Team Totals TOTAL 78 26-48 54 13-18 72 13-30 43 13-17 76 3 33 36 21 21 7 1 21 21 96