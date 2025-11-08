Άρης - Μύκονος 78-61: Ξέσπασαν οι «κιτρινόμαυροι»

Δημήτρης Οικονόμου

Με ένα ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης επικράτησε της Μυκόνου με 78-61 στην 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ την περασμένη εβδομάδα, ο Άρης ανέκαμψε, πετυχαίνοντας δύο σερί. Έπειτα απ΄τη Σλασκ για το EuroCup, οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν της Μυκόνου (78-61) στην 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, «καθαρίζοντας» το ματς στο δεύτερο ημίχρονο.

Άρης - Μύκονος: Ο αγώνας

Η Μύκονος με το τρίποντο του Κάναντι έχτισε το πρώτο μικρό προβάδισμα (6-12), σε ένα ματς με χαμηλό σκορ και αρκετές διακοπές. Ο Άρης με πρωταγωνιστή τον Τζόουνς επέστρεψε (14-14, 10') και μόλις βρήκε λύσεις από την περίμετρο, πήρε τα ηνία της αναμέτρησης.

Οι «κιτρινόμαυροι» έκλεισαν με 5/12 από την περίμετρο στο ημίχρονο. Το 19-23 του 14ου λεπτού μετατράπηκε σε 36-26, από τα τρίποντα των Πουλιανίτη, Κουλμπόκα και Χαρέλ.

 

Το σκηνικό συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος. Ο Κέντρικ Ρέι προσπαθούσε να κρατήσει τη Μύκονο, αλλά τα σουτ των Μπράις Τζόουνς και Μήτρου Λονγκ διατήρησαν διψήφια τη διαφορά (50-40, 25'). Διαφορά που ξέφυγε ακόμα περισσότερο, με τη Μύκονο να μη βρίσκει τρόπο να μείνει στο ματς επιθετικά.

Το τρίποντο του Φορμπς διαμόρφωσε το 62-47 (29') και οι φιλοξενούμενοι δε βρήκαν τρόπο να επανέλθουν στο ματς, με τους Αμερικανούς της να παραμένουν άστοχοι.

Τα δεκάλεπτα: 14-14, 39-33, 62-47, 78-61

  • MVP: Ο Αρνόλντας Κουλμπόκα βρήκε το... χέρι του με 14 πόντους, έχοντας 2/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα, μαζί με 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, ισάριθμα λάθη.
  • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Άστοχοι οι «μυκονιάτες», με τον Κέντρικ Ρέι να είναι πρώτος σκόρερ με 11, αλλά και 4/13 εντός παιδιάς.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 21 ασίστ με ισάριθμα λάθη για τον Άρη.
ARIS THESSALONIKI BETSSON — Boxscore
NoPlayerPOSMinPtsFGFG%2P2P%3P3P%FTFT%OFFDEFREBASTTOSTLBLKFFls On+/-Index
Starters
0E. Mitrou-LongPG25:5662-5401-11001-4251-250022873035198
3B. JonesSG22:28144-5802-21002-3664-4100022740048718
10J. ForresterPF17:3272-3662-3660-003-475235020133128
25R. HarrellSF28:0383-5601-2502-3660-00033001001510
98A. KulbokaPF29:54144-8502-21002-6334-5800663300121315
Bench
1C. ChatzilamprouSG0:5300-000-000-000-0001100000001
2P. LefasSG1:2200-000-000-000-0000000000020
7B. ForbesSG19:2793-7420-103-6500-00033122010119
11S. PouliantitisSG9:3431-4250-101-3330-0000020003082
13L. Bochoridis (C)SG15:5572-4500-002-4501-25003301003276
17V. KazamiasPG6:2821-2501-11000-100-00000010010-40
23S. EnochC22:2884-5804-5800-000-00134001120513
Team Totals
TOTAL7826-485413-187213-304313-177633336212171212196

MYKONOS BETSSON BC — Boxscore
NoPlayerPOSMinPtsFGFG%2P2P%3P3P%FTFT%OFFDEFREBASTTOSTLBLKFFls On+/-Index
Starters
1T. ApplebySG21:4951-9110-201-7142-2100156242016-73
2K. MoorePF23:2020-500-300-202-21001121100210-1
4K. RayPG33:45114-13302-4502-9221-1100224313037-1611
14G. SidiroiliasSF11:1821-2501-11000-100-00101000050-22
40J. EvansPF23:22104-10404-8500-202-2100314101122-1411
Bench
6V. KavadasC7:1800-200-200-000-001011110013-9
8P. GeromichalosPF8:4631-3330-101-2500-00112110100-14
9D. ErmidisSG2:3000-000-000-000-00101010000-100
10D. SkoulidasSF11:5883-6501-2502-4500-2001111101155
17V. Mantzaris (C)PG16:4331-3330-101-2500-00022310020-125
22M. HessonPF17:04125-11454-6661-5201-250224103021-1013
30D. CannadySG22:0752-6331-3331-3330-00033112020-96
Team Totals
TOTAL6122-703113-33399-37248-11721521361513132222163
@Photo credits: eurokinissi
     

