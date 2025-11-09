Τρομερό: Ο Έβανς παίζει έπειτα από 533 μέρες, σκόραρε τρίποντο στην πρώτη κατοχή και φίλαθλοι έκαναν τον σταυρό τους!

Ο Κίναν Έβανς πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό απέναντι στην Καρδίτσα, σκοράροντας ένα τρίποντο στην πρώτη του κατοχή, με τους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων» να κάνουν τον σταυρό τους!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Καρδίτσα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, και η προσοχή στρέφεται στον Κίναν Έβανς, ο οποίος αγωνίστηκε μόνο σε δύο φιλικά προετοιμασίας και πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με τους «ερυθρόλευκους» απέναντι στους Θεσσαλούς.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όπως είχε προαναγγείλει, τον συμπεριέλαβε στη 12άδα της αναμέτρησης και στην πρώτη κατοχή, ο Έβανς ευστόχησε σε τρίποντο στην πρώτη κατοχή, στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, κάνοντας το 27-21 μέσα σε αποθέωση!

Ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ είπε ότι υπήρχε ενθουσιασμός στο ΣΕΦ και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι υπήρχαν φίλαθλοι που έκαναν τον σταυρό τους βλέποντας τον Κίναν Έβανς να παίζει και, μάλιστα, να σκοράρει στην πρώτη του επίθεση.