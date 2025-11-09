Τρομερό: Ο Έβανς παίζει έπειτα από 533 μέρες, σκόραρε τρίποντο στην πρώτη κατοχή και φίλαθλοι έκαναν τον σταυρό τους!
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Καρδίτσα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, και η προσοχή στρέφεται στον Κίναν Έβανς, ο οποίος αγωνίστηκε μόνο σε δύο φιλικά προετοιμασίας και πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με τους «ερυθρόλευκους» απέναντι στους Θεσσαλούς.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όπως είχε προαναγγείλει, τον συμπεριέλαβε στη 12άδα της αναμέτρησης και στην πρώτη κατοχή, ο Έβανς ευστόχησε σε τρίποντο στην πρώτη κατοχή, στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, κάνοντας το 27-21 μέσα σε αποθέωση!
Ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ είπε ότι υπήρχε ενθουσιασμός στο ΣΕΦ και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι υπήρχαν φίλαθλοι που έκαναν τον σταυρό τους βλέποντας τον Κίναν Έβανς να παίζει και, μάλιστα, να σκοράρει στην πρώτη του επίθεση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ολυμπιακός, Έβανς: Το... φατούρο πριν την πρώτη του συμμετοχή με τα «ερυθρόλευκα»
- Ολυμπιακός: Η μεγάλη επιστροφή του Έβανς - Αυτή είναι η 12άδα κόντρα στην Καρδίτσα
- Ολυμπιακός, ΜακΚίσικ στο Gazz Floor by Novibet: «Ο Έβανς είναι εξαιρετικός στις προπονήσεις, είμαστε ενθουσιασμένοι για το ντεμπούτο του»