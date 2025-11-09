Ο προπονητής του Κολοσσού Χαβιέ Καράσκο εστίασε στις πολλές ελεύθερες βολές που έδωσαν οι παίκτες του στον Προμηθέα εξηγώντας τους λόγους της ήττας.

Η άμυνα και οι πολλές ελεύθερες βολές (30 συνολικά) του Προμηθέα που έδωσαν οι παίκτες του ήταν σύμφωνα με τον προπονητή του Κολοσσού Χαβιέ Καράσκο οι λόγοι που οδήγησαν στην ήττα τους Ροδίτες στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

«Αρχικά, συγχαρητήρια στον Προμηθέα. Πήρε μία δύσκολη νίκη. Είχαμε και εμείς τις στιγμές μας και τις ευκαιρίες μας, αλλά δεν ήμασταν τυχεροί και έξυπνοι σε κάποιες από τις επιλογές μας και σίγουρα πρέπει να τους δώσουμε συγχαρητήρια γι’ αυτή τη νίκη» ήταν το πρώτο σχόλιο του Ισπανού τεχνικού του Κολοσσού, μετά το τέλος του αγώνα στο κλειστό της Καλλιθέας.

«Ξεκινήσαμε άσχημα το παιχνίδι, καταφέραμε να το ισορροπήσουμε στην πρώτη περίοδο. Αλλά, δεν μπορούμε να κερδίζουμε τα παιχνίδια αν δεχόμαστε 20 πόντους σε κάθε δεκάλεπτο. Ειδικά στην τρίτη και την τέταρτη περίοδο, η άμυνά μας έπρεπε να ήταν καλύτερη. Δεν θεωρώ ότι η άμυνα έπαιξε τον σημαντικότερο ρόλο στην ήττα, αλλά οι πόντοι που δεχτήκαμε από τα λάθη που κάναμε» συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις πολλές ελεύθερες βολές που έδωσαν οι παίκτες του στους Πατρινούς. «Θεωρώ ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο και οι 30 ελεύθερες βολές που εκτέλεσε ο Προμηθέας, είναι πάρα πολλές. Θα πρέπει να πράξουμε καλύτερα για να μην δίνουμε τόσες στον αντίπαλό μας. Μέσα σ’ αυτές, υπήρχαν και τεχνικές ποινές και θα πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι και να γίνουμε μία πιο δυνατή ομάδα. Εκτός από αυτό, θα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να βελτιωνόμαστε και να δημιουργούμε καλύτερες αποφάσεις στις κρίσιμες στιγμές ενός αγώνα» κατέληξε ο Χαβιέ Καράσκο.

