Ναν: «Δεν τρελαινόμαστε για τίποτα, βρισκόμαστε ακόμα στις αρχές Νοεμβρίου, έχουμε τους μεγάλους στόχους μπροστά μας»

Ο Κέντρικ Ναν πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Περιστερίου και μετά το τέλος

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο καλύτερος παίκτης του αγώνα έχοντας 27 πόντους σε 25 λεπτά συμμετοχής, οδηγώντας τους «πράσινους» στην τελική επικράτηση με 89-72.

«Έχουν γίνει πολλά τελευταία. Μπορούμε να πούμε πως υπάρχει πολύς θόρυβος απ’ έξω. Ήρθαμε εδώ με 30 άτομα στην αποστολή, και το επιτελείο μαζί, όλοι ενωμένοι για να πάρουμε τη νίκη. Μπήκα στο παιχνίδι με τη σωστή νοοτροπία για να μας δώσω το κάτι παραπάνω. Αυτό έκανα και πήραμε τη νίκη» είπε αρχικά ο Κέντρικ Ναν.

Για το κλειδί της νίκης, ο Αμερικανός ανέφερε: «Τα πόδια μας είναι βαριά, αλλά δεν αποτελεί δικαιολογία. Μιλήσαμε για την άμυνα και δουλεύουμε στην προπόνηση, όχι απαραιτήτως για να το πάμε από την αρχή, για να θέσουμε βάσεις, σωστές συνήθειες κι αρχές. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό κι ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.»

Για τη δική του εμφάνιση: Αισθάνομαι καλά, προετοιμάστηκα καλά. Είχα τη σωστή νοοτροπία, ήθελα να παραμείνω ήρεμος, να αφήσω το παιχνίδι να έρθει σε εμένα και να μην ακούω τους απ’ έξω, μόνο τους συμπαίκτες. Ήθελα να είμαι ο η σπίθα και το φως που θα μας οδηγεί.»

Για τις απουσίες του Παναθηναϊκού: «Είναι δύσκολο με τόσες απουσίες που έχουμε στη θέση του σέντερ. Έχουμε πολλούς παίκτες στην περιφέρεια. Το ζωγραφιστό αποτελεί σημαντικό μέρος του παιχνιδιού και είναι και σημαντικό. Λάθη γίνονται, αλλά δεν τελείωσε ο κόσμος, βρισκόμαστε ακόμα στις αρχές του Νοεμβρίου. Δεν τρελαινόμαστε για τίποτα, δεν ενθουσιαζόμαστε και ούτε απογοητευόμαστε. Είμαστε ήρεμοι παραμένουμε στην πορεία που έχουμε αράξει. Η χρονιά είναι μεγάλη κι οι μεγάλοι στόχοι βρίσκονται μπροστά μας».