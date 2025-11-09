Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Καρδίτσας στάθηκε κυρίως στο ντεμπούτο του Κίναν Έβανς.

Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τη μαχητική Καρδίτσα, την οποία και κέρδισε στην 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL με 102-82, αλλά όλα τα βλέμματα στο ΣΕΦ ήταν στραμμένα στον Κίναν Έβανς.

Ο Αμερικανός επέστρεψε στη δράση μετά από 533 ημέρες και έδειξε πολύ καλά δείγματα, στο διάστημα που αγωνίστηκε, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους του Ολυμπιακού, ενώ και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε σε εκείνον στις δηλώσεις του.

Αναλυτικά

«Και να μην έπαιζε καλά, που έπαιξε πολύ καλά (σ.σ. ο Έβανς), άξιζε αυτό το χειροκρότημα για την προσπάθειά του να επιστρέψει. Είναι εδώ, ευχόμαστε να είναι υγιείς γιατί είναι πολύ καλός παίκτης. Ποτέ δεν κοουτσάρω με βάση το κοινό. Αποφασίσαμε να πάρει χρόνο πάνω από 15 λεπτά, αλλά σπαστά, αφού το καταφέραμε όλα καλά. Αν είναι κάτι που πρέπει να κρατήσουμε από σήμερα είναι ότι επανήλθε και είναι καλά.

Αν ρωτάτε τη γνώμη μου γι’ αυτόν τον παίκτη, εγώ εισηγήθηκα για να τον πάρουμε. Πίστευα και πιστεύω ότι είναι μέσα στους καλύτερους τρεις γκαρντ τότε, ήταν επιτυχία που τον πήραμε. Από εκεί και πέρα, όντας τραυματίας, με τον Ολυμπιακό να του πληρώνει συμβόλαιο και να κάνει ταυτόχρονα εδώ την αποκατάσταση μαζί μας, αυτό οφείλεται στους Προέδρους , αυτοί έχουν τα εύσημα. Είναι πολύ σημαντικό. Ο Ολυμπιακός σέβεται τα μέλη της και στις καλές και στις καλές τους στιγμές.

Και συνέχισε: «Η συνέχεια είναι απαιτητική και δύσκολη, η Ζαλγκίρις αξίζει να είναι πρώτη με βάση τους αριθμούς, έχουν καλούς ρόλους. Εμείς πρέπει να παίξουμε καλύτερα. Νιώθουμε καλά γιατί έχουν επιστρέψει οι παίκτες, Γουόκαπ και Μιλουτίνοφ έκαναν ατομικό, ο ΜαΚκίσικ επέστρεψε, θα είμαστε φρέσκοι και είμαι αισιόδοξος. Όσες περισσότερες νίκες κάνουμε μέχρι να τελειώσει ο πρώτος γύρος και να βελτιώσουμε την εκτέλεσή μας θα είναι σημαντικό».

Όσο για τις μεταγραφές: «Εγώ οφείλω να πάρω κάποιες αποφάσεις με βάση κάποια δεδομένα, καταλαβαίνω. Η πιο ωραία είναι το καλοκαίρι όταν διαβάζαμε σαν φίλαθλοι ποιον παίκτη παίρναμε στην ομάδα. Είναι πάντα το αγαπημένο μας θέμα. Τώρα είμαι σε άλλο πόστο και λειτουργώ διαφορετικά. Αν δηλαδή είχαμε και τον Κίναν και έπαιζε, πόσους γκαρντ θα είχαμε; Πρέπει να κάνεις τον ταχυδακτυλουργό να βρεις χρόνο να παίζουν. Ο Γουόκαπ είναι υγιής, έχουμε πάρει τον Ντιλικίνα, έχουμε τον Σέιμπεν, τον Έβανς, βάλτε και τα δυάρια μας, είναι πολλοί οι παίκτες, το ρόστερ είναι μεγάλο. Ένας είναι ο κακός που αποφασίζει, εγώ γι’ αυτό πληρώνομαι για να φταίω και να είμαι ο κακός».