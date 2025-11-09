Ο ΠΑΟΚ έφυγε με το διπλό από τη SUNEL Arena μετά το 78-76 επί της ΑΕΚ, με νικητήριο καλάθι του Μπράουν, 0.8 για το τέλος

Δεύτερη σερί ήττα για την ΑΕΚ στη Stoiximan GBL. Η Ένωση ηττήθηκε με από τον ΠΑΟΚ στη SUNEL Arena με 78-76 σε ματς θρίλερ και έτσι έπεσε στο 4-2, ενώ στο 5-1 πήγε η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Σάκοτα ήταν έξαλλος με κάποια σφυρίγματα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ο Μπράουν έβαλε το καλάθι της νίκης, 0.8 για το τέλος.

Kακό δεύτερο ημίχρονο για τους γηπεδούχους, με τους φιλοξενούμενους να το εκμεταλλεύονται.

Για το σύνολο του Σάκοτα ο Γκρέι είχε 16 πόντους και ο Φλιώνης 10, ενω ο Μπάρτλεϊ 13.. Από την άλλη πλευρά για την ομάδα του Ζντοβτς, ο Μουρ τελείωσε με 20 και ο Ντίμσα 15.

Πριν το τζάμπολ η ΚΑΕ τίμησε τη μνήμη του Μάριου Ρουμπή, του δολοφονημένου οπαδού της ομάδας. Παίκτες, προπονητικό επιτελείο και μέλη της Βασίλισσας άφησαν λουλούδια σε μια πολύ έντονη στιγμή. Μάλιστα κρατήθηκε και ενός λεπτού σιγή για τον Μάριο.

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Το ματς

H AEK μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 14-6 χάρη στον Φλιώνη στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και με τον Μέλβιν έγινε το 18-16 στο 8'. Ο Κρις Σίλβα κάρφωσε εντυπωσιακά για το 20-16 ξεσηκώνοντας τον κόσμο της ΑΕΚ στο γήπεδο.

Το τρίποντο του Κουζμίνσκας έκανε το 26-18 για τη Βασίλισσα στο 11', ενώ ο Τζόουνς με φοβερό κάρφωμα μείωσε σε 27-22. Ο Γκρέι σκόραρε στη λήξη της επίθεσης για το 37-29, τρία λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Περσιδης διαμόρφωσε το 40-31 στο ημίχρονο.

Με το καλάθι του Μουρ έγινε το 45-39 για τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Η Ένωση κόλλησε επιθετικά και ο Μουρ έβαλε μπροστά το ΠΑΟΚ για το 48-49 στο 26'. Ο Μουρ έφτασε τους 20 πόντους και έγραψε το 54-58 στο 29'.

Ο Τζόουνς έκανε το 56-61 στο 31, ενώ ο Ντίμσα με νέο τρίποντο έγραψε το 56-64. Ο Ντίμσα με τρίποντο έκανε το 60-72. Η ΑΕΚ αντέδρασε και με τρίποντο του Μπάρτλεϊ έκανε το 68-72 στο 36'. Ο Σίλβα ισοφάρισε με μεγάλο καλάθι για το 76-76. Ο Μπράουν έκανε το 76-78, 0.8 για το τέλος

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 40-31, 54-58, 76-78

Ο MVP... ήταν ο Μουρ με 20 πόντους και ο Μπράουν με 10 και σουτ νίκης.

O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Γκρέι με 16 και ο Σίλβα με 15 και 7 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...τα 29 τρίποντα που επιχείρησε ο ΠΑΟΚ.

AEK BC Coach: D. SAKOTA Assistant: M. SAKOTA, S. MIJOVIC # Players MIN PTS M/A % 2P M/A 2P% 3P M/A 3P% FT M/A FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK PF +/- EFF STARTERS 0 R. Gray 28:18 16 7/11 63% 7/11 63% 0/0 0% 2/2 100% 1 1 2 1 3 3 1 1 -1 16 7 D. Flionis (C) 18:59 10 4/7 57% 3/5 60% 1/2 50% 1/1 100% 2 1 3 2 0 0 0 2 -3 12 24 F. Bartley 29:33 13 5/13 38% 4/9 44% 1/4 25% 2/3 66% 2 2 4 5 1 0 0 6 1 12 25 A. Arms 9:35 2 1/3 33% 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 3 -2 0 30 C. Silva 28:12 15 3/7 42% 3/7 42% 0/0 0% 9/12 75% 1 6 7 2 0 2 1 9 11 20 BENCH 1 G. Skordilis 4:02 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 -5 2 4 D. Katsivelis 21:38 1 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50% 0 6 6 1 1 1 0 2 3 4 9 L. Lekavicius 20:33 3 1/4 25% 0/2 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 4 1 0 0 1 -1 4 11 N. Arsenopoulos 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 M. Pecarski 4:53 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 1 -1 4 19 M. Kuzminskas 14:35 7 2/5 40% 1/3 33% 1/2 50% 2/2 100% 0 2 2 0 1 0 1 2 -8 6 33 V. Charalampopoulos 19:42 5 2/7 28% 1/2 50% 1/5 20% 0/0 0% 1 4 5 2 0 1 0 2 -4 8 Team / Coaches 1 2 3 TOTAL 200 76 26/61 42% 21/42 50% 5/19 26% 19/24 79% 9 27 36 17 8 7 3 19 91