Το αναμενόμενο έκανε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καρδίτσα επικρατώντας εύκολα στο ΣΕΦ με 102-82, σε μία αναμέτρηση που το ντεμπούτο του Κίναν Έβανς ήταν στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος.
Ωστόσο, τη μεγάλη νίκη της 6ης αγωνιστικής της GBL πέτυχε ο ΠΑΟΚ που με ένα τρομερό Buzzer του Μπράουν, επικράτησε 78-76 της ΑΕΚ στη Suner Arena.
Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία μετά τα δύο αποτελέσματα:
Η 6η αγωνιστική
8/11
Άρης - Μύκονος 78-61
Περιστέρι - Παναθηναϊκός 72-89
Πανιώνιος - Μαρούσι 80-92
9/11
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 76-78
Ολυμπιακός - Καρδίτσα 102-82
Κολοσσός - Προμηθέας 16:00
*ρεπό Ηρακλής
Βαθμολογία
1) Ολυμπιακός 12 6-0
2) ΠΑΟΚ 11 5-1
3) ΑΕΚ 10 4-2
4) Παναθηναϊκός AKTOR 4-1
5) Περιστέρι Betsson 3-2
6) Άρης Betsson 2-4
7) Προμηθέας 2-3
8) Καρδίτσα 2-3
9) Μύκονος Betsson 2-3
10) Μαρούσι 2-3
11) Κολοσσός H Hotels 2-3
12) Ηρακλής 1-4
13) Πανιώνιος 0-6
Η 7η αγωνιστική
15/11
Μύκονος - Πανιώνιος 16:00
Καρδίτσα - Περιστέρι 18:15
Μαρούσι - ΑΕΚ 18:15
16/11
Ηρακλής - Κολοσσός 13:00
Προμηθέας - Ολυμπιακός 16:00
Παναθηναϊκός - Άρης 18:15
*Ρεπό ΠΑΟΚ
