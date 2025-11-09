Τα δεδομένα της βαθμολογίας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Καρδίτσας και του ΠΑΟΚ μέσα στην έδρα της ΑΕΚ.

Το αναμενόμενο έκανε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καρδίτσα επικρατώντας εύκολα στο ΣΕΦ με 102-82, σε μία αναμέτρηση που το ντεμπούτο του Κίναν Έβανς ήταν στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος.

Ωστόσο, τη μεγάλη νίκη της 6ης αγωνιστικής της GBL πέτυχε ο ΠΑΟΚ που με ένα τρομερό Buzzer του Μπράουν, επικράτησε 78-76 της ΑΕΚ στη Suner Arena.

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία μετά τα δύο αποτελέσματα:

Η 6η αγωνιστική

8/11

Άρης - Μύκονος 78-61

Περιστέρι - Παναθηναϊκός 72-89

Πανιώνιος - Μαρούσι 80-92

9/11

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 76-78

Ολυμπιακός - Καρδίτσα 102-82

Κολοσσός - Προμηθέας 16:00

*ρεπό Ηρακλής

Βαθμολογία

1) Ολυμπιακός 12 6-0

2) ΠΑΟΚ 11 5-1

3) ΑΕΚ 10 4-2

4) Παναθηναϊκός AKTOR 4-1

5) Περιστέρι Betsson 3-2

6) Άρης Betsson 2-4

7) Προμηθέας 2-3

8) Καρδίτσα 2-3

9) Μύκονος Betsson 2-3

10) Μαρούσι 2-3

11) Κολοσσός H Hotels 2-3

12) Ηρακλής 1-4

13) Πανιώνιος 0-6

Η 7η αγωνιστική

15/11

Μύκονος - Πανιώνιος 16:00

Καρδίτσα - Περιστέρι 18:15

Μαρούσι - ΑΕΚ 18:15

16/11

Ηρακλής - Κολοσσός 13:00

Προμηθέας - Ολυμπιακός 16:00

Παναθηναϊκός - Άρης 18:15

*Ρεπό ΠΑΟΚ