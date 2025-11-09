Ο προπονητής του Προμηθέα Γιώργος Λιμνιάτης επισήμανε την ανωτερότητα της ομάδας του έναντι του Κολοσσού στο ματς της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Στο κυριαρχικό παιχνίδι της ομάδας του από την αρχή ως το τέλος της αναμέτρησης στάθηκε ο προπονητής του Προμηθέα Γιώργος Λιμνιάτης, στη συνέντευξη τύπου του αγώνα με τον Κολοσσό στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο.

«Να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μας, γιατί πραγματικά αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με την ΑΕΚ, για το Super Cup, ήταν το δεύτερο που ήμασταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα προσηλωμένοι στο πλάνο που είχαμε επιλέξει και στην επίθεση και στην άμυνα. Αν εξαιρέσουμε 3-4 λεπτά στην πρώτη περίοδο που χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, νομίζω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο και είχαμε τα ηνία του παιχνιδιού» δήλωσε αρχικά ο τεχνικός των Πατρινών.

«Στο δεύτερο ημίχρονο, είχαμε εστιάσει στο γεγονός ότι ο Κολοσσός θα πιέσει. Είναι μία ομάδα που πιέζει πολύ καλά σ’ όλο το γήπεδο με τον Κολοβέρο και τον Καράμπελα. Για μας είναι πολύ σημαντικό ότι απέναντι σε μία ομάδα που είναι πολύ πιεστική, είχαμε μόλις 11 λάθη. Κάναμε καλή δουλειά στα αμυντικά ριμπάουντ. Στο πρώτο ημίχρονο ο Κολοσσός είχε 9 επιθετικά και τελείωσε με 12» συνέχισε ο Γιώργος Λιμνιάτης.

Και συμπλήρωσε: «Είχαμε καλύτερη ευστοχία στα τρίποντα, που δημιουργήσαμε στο πρώτο ημίχρονο και μερικά τα χάσαμε. Στο δεύτερο ήμασταν πιο εύστοχοι. Πιστεύω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πολύ σημαντική νίκη για εμάς, γιατί ο Κολοσσός είναι μία εξαιρετική ομάδα. Έχει χάσει στο γήπεδό του από την ΑΕΚ στο καλάθι, έχει νικήσει τον Άρη χωρίς τον Γκάουντλοκ στο Αλεξάνδρειο, έχει χάσει με buzzer beater στην Καρδίτσα, έχει νικήσει τον Πανιώνιο… Επομένως είναι πολύ καλή ομάδα. Ο κόουτς κάνει εξαιρετική δουλειά».

Τέλος, ο προπονητής του Προμηθέα μίλησε για την αξία της νίκης και επισήμανε: «Να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Κολοσσό και στον κόουτς. Θέλω να πιστεύω ότι με αυτή τη νίκη θα αποκτήσουμε μεγαλύτερη συνέπεια. Είμαστε μία ομάδα που δεν έχουμε αρκετή συνέπεια, έχουμε σκαμπανεβάσματα. Από τη μία είναι φυσιολογικό γιατί είμαστε μία καινούρια ομάδα με χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, με πολλά παιδιά που έχουν πιο πρωταγωνιστικό ρόλο. Το ζητούμενο είναι να αποκτήσουμε συνέπεια και να έχουμε το ίδιο πρόσωπο σε άμυνα και επίθεση και στα επόμενα παιχνίδια».

