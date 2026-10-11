Χανιά: Νεκρός σε τροχαίο στα 34 του ο πρώην ποδοσφαιριστής του Πλατανιά, Γιώργος Μιχαηλίδης

Ο Γιώργος Μιχαηλίδης έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με μηχανή στα Χανιά, με τον Πλατανιά να αποχαιρετά τον πρώην ποδοσφαιριστή του με συλλυπητήρια ανακοίνωση.

Τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά βρήκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο 34χρονος Γιώργος Μιχαηλίδης, πρώην ποδοσφαιριστής του Πλατανιά Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο 34χρονος οδηγούσε μηχανή, η οποία εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθερό σημείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας παραλήφθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, αλλά με αναπνοή, και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Η ανακοίνωση του Πλατανιά για τον θάνατο του Γιώργου Μιχαηλίδη

Η ομάδα του Πλατανιά εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του πρώην ποδοσφαιριστή της και απηύθυνε συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ομάδας:

«Η οικογένεια του Πλατανιά εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον τραγικό και πρόωρο χαμό του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Γιώργου Μιχαηλίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο Γιώργος φόρεσε τη φανέλα του Πλατανιά καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2023–2024 και στο πρώτο μισό της περιόδου 2024–2025, αποτελώντας μέλος της ποδοσφαιρικής μας οικογένειας.

Η είδηση της απώλειάς του μας συγκλονίζει. Υπάρχουν στιγμές που το ποδόσφαιρο περνά σε δεύτερη μοίρα και τα λόγια μοιάζουν φτωχά μπροστά στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.

Η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές του Πλατανιά Χανίων εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Καλό ταξίδι, Γιώργο. Δεν θα σε ξεχάσουμε».

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