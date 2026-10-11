Χανιά: Νεκρός σε τροχαίο στα 34 του ο πρώην ποδοσφαιριστής του Πλατανιά, Γιώργος Μιχαηλίδης
Τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά βρήκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο 34χρονος Γιώργος Μιχαηλίδης, πρώην ποδοσφαιριστής του Πλατανιά Χανίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο 34χρονος οδηγούσε μηχανή, η οποία εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθερό σημείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας παραλήφθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, αλλά με αναπνοή, και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
Η ανακοίνωση του Πλατανιά για τον θάνατο του Γιώργου Μιχαηλίδη
Η ομάδα του Πλατανιά εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του πρώην ποδοσφαιριστή της και απηύθυνε συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ομάδας:
«Η οικογένεια του Πλατανιά εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον τραγικό και πρόωρο χαμό του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Γιώργου Μιχαηλίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες σε τροχαίο δυστύχημα.
Ο Γιώργος φόρεσε τη φανέλα του Πλατανιά καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2023–2024 και στο πρώτο μισό της περιόδου 2024–2025, αποτελώντας μέλος της ποδοσφαιρικής μας οικογένειας.
Η είδηση της απώλειάς του μας συγκλονίζει. Υπάρχουν στιγμές που το ποδόσφαιρο περνά σε δεύτερη μοίρα και τα λόγια μοιάζουν φτωχά μπροστά στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.
Η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές του Πλατανιά Χανίων εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.
Καλό ταξίδι, Γιώργο. Δεν θα σε ξεχάσουμε».