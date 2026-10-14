«Athens Art Book Fair 2026»: Αφεθείτε στα εγχώρια καλλιτεχνικά έντυπα

To Athens Art Book Fair 2026 Local Edition, έρχεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης το διήμερο 17-18 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.

Η τέχνη να βγει έξω, να φτιαχτεί από ανθρώπους που βρίσκονται εκεί έξω, να μείνει έξω και να μεγαλώσει τα όρια του «έξω». Με άλλα λόγια, η τέχνη πρέπει να κατακτά την εξωστρέφεια και ας συντελείται στην εσωστρέφεια. Όταν, λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι βρίσκουν το θάρρος και επικοινωνούν τη δουλειά τους ελεύθερα, μαζικά και εκτός του δημιουργικού τους εργαστηρίου, τότε κάτι καλό συμβαίνει ή θα συμβεί στο μέλλον. Αν βρείτε ένα πάγκο με βιβλία, περιοδικά, φανζίν, κ.α, μην προσπεράσετε. Μείνετε λίγο, σταθείτε, ψάξτε, αγγίξτε το χαρτί και αφεθείτε στην έκπληξη και στην απρόσμενη εμπειρία.

Το «Athens Art Book Fair 2026» Local Edition, είναι αυτό ακριβώς που ζητά, υπηρετεί, η τέχνη και τα μέλη αυτής. Είναι αυτό που θέλει το κοινό που είναι ανήσυχο, περίεργο και φιλότεχνο χωρίς υστεροβουλία και υποκρισία. Αυτή η γιορτή, το πολύχρωμο πανηγύρι καλλιτεχνικών εκδόσεων, σας περιμένει στη διαχρονική φασαία, hype, χίπστερ, εναλλακτική, αυθεντική περιοχή της Κυψέλης. Το διήμερο 17-18 Οκτωβρίου, στη Δημοτική Αγορά, καλλιτέχνες, μικρά και μεγάλα εκδοτικά εγχειρήματα, πολιτιστικοί φορείς, σας περιμένουν να γυρίσετε σελίδα, να «βουτήξετε» στις σελίδες και να συμπορευτείτε με άλλους ανθρώπους που ψάχνουν την τέχνη εκεί έξω, με τη λιγότερη δυνατή διαμεσολάβηση.

«Ανάδειξη και ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής καλλιτεχνικών εντύπων»

Για την 7η έκδοσή του, το Φεστιβάλ Καλλιτεχνικών Εκδόσεων της Αθήνας, επιστρέφει με μια ειδική τοπική έκδοση, αφιερωμένη στην ανάδειξη και ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής καλλιτεχνικών εντύπων. Εστιάζοντας στην εντοπιότητα και το δημιουργικό δίκτυο της εκδοτικής μας κοινότητας, το Athens Art Book Fair 2026 παρουσιάζει 46 καλλιτέχνες, μικρά και μεγάλα εκδοτικά εγχειρήματα και πολιτιστικούς φορείς από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τη Μυτιλήνη, τη Σύρο και άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Για το Local Edition, το Athens Art Book Fair μετατρέπει τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης σε σημείο συνάντησης καλλιτεχνών, εκδοτών και κοινού, και προσκαλεί τις επισκέπτριες να ανακαλύψουν ένα ευρύ και πολυφωνικό τοπίο ανεξάρτητων εκδοτικών πρακτικών: Φανζίν, εικαστικά έντυπα, φωτογραφικά βιβλία, ανεξάρτητα περιοδικά, καλλιτεχνικές μονογραφίες, ποίηση, έρευνα και κριτικό λόγο, καθώς και άλλους, μη-κατηγοριοποιήσιμους εκδοτικούς πειραματισμούς.

Ποιοι συμμετέχουν

Arurkokk, Asparagus plumosa, Αδέσποτα signals Bianca Clifford & Eleni Poulou, Ανδρομάχη Κοκκινού, Big Black Mountain the Darkness Never Ever Comes, Blind Mind Editions, Convoy Royal, Cube Art Editions, Danai Simou, Desired Landscapes, EMΣΤ (Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης), Folded City, Fred Afraid, Filmakers for Patestine, FUTURA, Hyper Hypo, ΗΓΗ, Inkpress, K-Gold Temporary Gallery, Kati Akraio, Katsarida Press, KEDA PRESS, kyklàda press + Time Based Editions, MAAT BOOKS, Margarita Athanasiou & Lydia Panagou & Lonely Cooks Collected, Marusya Press (MA.P), MISC, Mnp Books, MPATARIA, Never Brush My Teeth, pink house press, press.a, TEFRA90, These Are a Few of Our Favorite Things + Orestis Vlahos,TILT!, Triton & Shell, two spiky gorillaz, Untitled-1, VOID, yusra, ZOETROPE ATHENS, Ουαπίτι, Περιοδικό Βλάβη, ΤΕΦΛΟΝ.

INFO

Ημερομηνίες: Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 & Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026

Διάρκεια: 11π.μ. - 9μ.μ.

Τοποθεσία: Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα, 11361

Είσοδος ελεύθερη

Διοργάνωση: Athens Art Book Fair / [email protected]

Οπτική Ταυτότητα: Λυδία Παναγού

Επικοινωνία: True Colours Comms / [email protected]

