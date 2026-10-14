Πάτρα: Νεκρός φοιτητής μετά από πτώση από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας
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Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες του θανάτου του
Τη ζωή του έχασε ένας φοιτητής στην Πάτρα, το βράδυ της Τετάρτης (14/10), έπειτα από πτώση από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο νεαρός φέρεται να είχε ενημερώσει συγγενικά του πρόσωπα ότι ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου αυτού της αυτοκτονίας.
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