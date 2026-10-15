H Σάκκαρη κόντρα στη Χβαλίνσκα, με θέα τα ημιτελικά στη Γουχάν

Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκει στο δρόμο της τη Μάγια Χβαλίνσκα για πρώτη φορά μετά το Roland Garros και ζητά ρεβάνς που θα σημάνει και την πρόκριση στα ημιτελικά στο WTA 1000 στη Γουχάν.

Η Μαρία Σάκκαρη πέρασε και το εμπόδιο της Μία Ποχάνκοβα με 2-0 σετ, για την πρόκριση στη φάση των «16» στο τελευταίο WTA 1000 της χρονιάς, που φιλοξενείται στην πόλη Γουχάν της Κίνας.

Η 31χρονη Ελληνίδα παίκτρια στο δρόμο για τα ημιτελικά, θα αντιμετωπίσει τη Μάγια Χβαλίνσκα από την Πολωνία, που με τη σειρά της απέκλεισε την Ίνα Γιόβιτς με 6-4, 6-1.

Η Σάκκαρη θα έχει παράλληλα την ευκαιρία να πάρει μια ρεβάνς από τη Χβαλίνσκα στον προημιτελικό της Παρασκευής (16/10).

Η 25χρονη αριστερόχειρας παίκτρια από την Πολωνία, με τον ιδιαίτερο τρόπο παιχνιδιού της, τον Μάιο είχε νικήσει τη Σάκκαρη με ανατροπή στο σκορ (1-6, 6-4, 6-2) στον 3ο γύρο του Roland Garros, καταφέρνοντας να φθάσει μέχρι τον τελικό στο γαλλικό Όπεν, όπου ηττήθηκε από τη Μίρα Αντρέεβα.

Από εκείνη την πορεία, που την εκτόξευσε στην παγκόσμια κατάταξη, κι έπειτα η Χβαλίνσκα δεν έχει να επιδείξει κάτι σημαντικό, πέρα από την παρουσία της πριν από τρεις εβδομάδες στα ημιτελικά στο WTA 500 της Σιγκαπούρης.

Η Σάκκαρη στις αρχές του Μάη είχε νικήσει τη Χβαλίνσκα, με 3-6, 6-3, 6-1 στα προκριματικά του WTA 1000 της Ρώμης.

Η Ελληνίδα παίκτρια ήδη με την πορεία της στη Γουχάν έχει βελτιώσει κατά πέντε θέσεις την κατάταξή της στο παγκόσμιο ranking, ανεβαίνοντας στο Νο.30, αντίστοιχα η Χβαλίνσκα κατά δύο, φθάνοντας στο Νο.20.

Εφόσον η Σάκκαρη πάρει την πρόκριση θα βρεθεί για 2η φορά σε ημιτελικό σε WTA 1000 μέσα στο 2026, μετά τον Φεβρουάριο και την ήττα της από την Καρολίνα Μούχοβα με 2-1 σετ στην Ντόχα.