Παπαδογιάννης στο Gazz Floor: «Πιστεύω ότι από κάπου έχουν φουσκωθεί τα μυαλά του Ντόρσεϊ»

Ο Νίκος Παπαδογιάννης έκανε στο Gazz Floor by Novibet την εκτίμησή του για όσα επηρέασαν τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είναι μια ανάσα πριν την έξοδο από τον Ολυμπιακό.

Το σημερινό ψαλτήρι του Νίκου Παπαδογιάννη στο Gazz Floor by Novibet αφορά φυσικά τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είναι πρώτο θέμα τις τελευταίες ώρες λόγω της σύγκρουσής του με τον Ολυμπιακό.

Ο διεθνής γκαρντ εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για την αντιμετώπιση που τυγχάνει από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και το μέλλον του εκεί προμηνύεται κάθε άλλο παρά ευοίωνο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Παπαδογιάννης, η εκτίμησή του είναι πως ο Ντόρσεϊ δεν θα συνεχίσει σε καμία περίπτωση στους Ερυθρόλευκους μιας και δεν υπάρχει γυρισμός μετά τα όσα έχουν γίνει.

Παράλληλα, προσδιόρισε την αιτία της συμπεριφοράς του αναφέροντας ότι κάποιος του «φούσκωσε» τα μυαλά, φωτογραφίζοντας την ομάδα του ΠΑΟΚ με την οποία έχει συνδεθεί ο παίκτης.