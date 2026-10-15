Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έχει υποστεί διάταση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού και δεν θα αγωνιστεί κόντρα στην αναμέτρηση με τη Χάποελ (16/10, 21:15).

Νέο πρόβλημα προέκυψε στον Παναθηναϊκό με τον Έλληνα φόργουορντ, ο οποίος δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Συγκεκριμένα ένιωσε μια ενόχληση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Παρτίζαν. Αμέσως υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» οι οποίες έδειξαν πως έχει υποστεί μια διάταση στο συγκεκριμένο σημείο.

Ακολουθεί ήδη ειδική θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά αν και θεωρείται δεδομένο ότι δεν θα δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση με αντίπαλο τη Χάποελ.

Να σημειωθεί ότι είναι το ίδιο σημείο στο οποίο είχε υποστεί τη θλάση τον προηγούμενο μήνα στην αναμέτρηση με το Μαρούσι, όπερ και σημαίνει ότι στον Παναθηναϊκό θα προσέξουν ακόμα περισσότερο με τον Ρογκαβόπουλο ώστε να αποφευχθεί χειρότερο σενάριο.