70 χρόνια Ίδρυμα Ευγενίδου: Νέο πρόγραμμα γεμάτο επιστήμη, τεχνολογία και ανακαλύψεις

Νέα πλανηταριακή παράσταση, science shows, εργαστήρια τεχνολογίας, προγραμματισμού και Τεχνητής Νοημοσύνης συνθέτουν το νέο πρόγραμμα του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Εδώ και 70 χρόνια, το Ίδρυμα Ευγενίδου υπηρετεί με συνέπεια έναν σκοπό που παραμένει πάντα επίκαιρος: να φέρνει τη γνώση, την επιστήμη και την τεχνολογία πιο κοντά στους νέους ανθρώπους και την κοινωνία.

Από την εξερεύνηση του διάστηματος και τα μυστικά του ανθρώπινου σώματος μέχρι τους σεισμούς και τα ηφαίστεια, και από τα μεγάλα ορόσημα της επιστημονικής σκέψης μέχρι τον προγραμματισμό, τα video games, τα drones και την Τεχνητή Νοημοσύνη, το νέο πρόγραμμα του Ιδρύματος Ευγενίδου μετατρέπει την επιστήμη και την τεχνολογία σε εμπειρία.

Νέα πλανηταριακή παράσταση: «3-2-1 Εκτόξευση!»

Πόσο δύσκολο είναι τελικά να φτάσει κανείς στο Διάστημα;

Η νέα πλανηταριακή παράσταση «3-2-1 Εκτόξευση!» μάς συστήνει τον Ίλον, ένα ιδιοφυές αλλά υποτιμημένο χάμστερ-επιστήμονα που ζει σε μια μάντρα παλιοσίδερων. Όταν μια μυστηριώδης πτώση δημιουργεί έναν κρατήρα στον κήπο του και μέσα σε αυτόν ανακαλύπτει ένα κατεστραμμένο ρομπότ, ξεκινά μια απρόσμενη περιπέτεια με έναν και μόνο στόχο: να βοηθήσει το ρομπότ να επιστρέψει εγκαίρως στο διαστημόπλοιό του.

Μια ιστορία γεμάτη χιούμορ και συγκίνηση, που μιλά για την επιμονή, την επίλυση προβλημάτων και την επιστημονική σκέψη μέσα από εντυπωσιακά κινηματογραφικά γραφικά.

Ανακαλύψτε το πλούσιο πρόγραμμα των 12+ πλανηταριακων παραστάσεων και ταξιδέψτε στα μυστήρια του Σύμπαντος μέσα από μοναδικές οπτικοακουστικές εμπειρίες στο Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Δείτε όλες τις παραστάσεις και περισσότερες πληροφορίες:

Πλανητάριο Ιδρύματος Ευγενίδου

Νέα Science Shows στο Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας: Η επιστήμη ζωντανεύει μπροστά μας

Στο Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας, η επιστήμη παύει να απαντά μόνο στη θεωρία και μετατρέπεται σε πείραμα, παρατήρηση και βιωματική εμπειρία.

Στο νέο Science Show «Μικροί Επιστήμονες: Οι απίθανες περιπέτειες της καρδιάς και του εγκεφάλου», παιδιά από 8 ετών ανακαλύπτουν πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα: πώς χτυπά η καρδιά, πώς ταξιδεύει το αίμα, τι κρύβεται στον κόσμο των κυττάρων και πώς ο εγκέφαλος, το νευρικό σύστημα και οι αισθήσεις συνεργάζονται αδιάκοπα.

Στους «Μικρούς Επιστήμονες: Σεισμοί και Ηφαίστεια» το ενδιαφέρον στρέφεται στις δυνάμεις που διαμορφώνουν τον πλανήτη μας. Μέσα από πειράματα και δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες μελετούν τους σεισμούς, τα σεισμικά κύματα, τις αντισεισμικές κατασκευές, τα τσουνάμι και τη δύναμη των ηφαιστείων.

Για μεγαλύτερες ηλικίες, η διαδραστική παράσταση «Ορόσημα στην Εξέλιξη της Επιστήμης» ακολουθεί ένα μοναδικό ταξίδι: την ίδια την πορεία της επιστημονικής σκέψης. Από τους πρώτους Έλληνες φυσικούς φιλοσόφους και τα πειράματα του Γαλιλαίου μέχρι το μικροσκόπιο, τη γέννηση της σύγχρονης Χημείας και τις ανακαλύψεις γύρω από τον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό.

Παράλληλα, στη μεγαλύτερη διαδραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Ελλάδα, οι επισκέπτες περνούν από την απλή παρακολούθηση στην ενεργή συμμετοχή. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο δύο επιπέδων, 57 διαδραστικά εκθέματα, το Ίδρυμα Ευγενίδου προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να αγγίξουν, να δοκιμάσουν και να πειραματιστούν, να παίξουν με το φως και τον ήχο, να παρακολουθήσουν αστραπές να δημιουργούνται μπροστά τους, να εξερευνήσουν τον κόσμο του DNA και του μικροσκοπίου, να λύσουν γρίφους, να χειριστούν και να προγραμματίσουν ρομπότ. Από τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία μέχρι τα Μαθηματικά, την Πληροφορική και τη Ρομποτική, η επιστημονική γνώση μετατρέπεται σε μια συναρπαστική εμπειρία ανακάλυψης και παιχνιδιού.

Περισσότερες πληροφορίες:

Kέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας Ιδρύματος Ευγενίδου

UTech Lab: Από τα video games μέχρι το Διάστημα

Στο UTech Lab, οι νέοι περνούν από τη θέση του χρήστη στη θέση του δημιουργού.

Μέσα από τους νέους κύκλους εργαστηρίων, παιδιά και έφηβοι γνωρίζουν τον προγραμματισμό και το game design δημιουργώντας τα δικά τους παιχνίδια στο Roblox και το Scratch, ταξιδεύουν από τις σπηλαιογραφίες μέχρι τα σύγχρονα chatbots, πειραματίζονται με ηλεκτρονικές κατασκευές και εξερευνούν τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε με διαστημικά σκάφη.

Τα Roblox Game Makers, «Από τις Σπηλαιογραφίες στην Τεχνητή Νοημοσύνη», Jump and Win, Boo! Glow up your ghost και Space Hackers: Επικοινωνία με το Διάστημα συνθέτουν ένα πρόγραμμα όπου η μάθηση συναντά τη δημιουργικότητα και το παιχνίδι.

Περισσότερες πληροφορίες:

UTech Lab Ιδρύματος Ευγενίδου

Εργαστήρια AI: Η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται εργαλείο δημιουργίας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη κατέχει τη δική της δυναμική θέση στο νέο πρόγραμμα του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Προγραμματισμός, drones, Python, game design, αναγνώριση αντικειμένων και ρομποτική συναντιούνται σε εργαστήρια που δίνουν στους νέους τη δυνατότητα όχι απλώς να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, αλλά να κατανοήσουν πώς λειτουργούν και να δημιουργήσουν με αυτές.

Στο «Code & Drones: Πτήσεις, Προγραμματισμός & AI», οι συμμετέχοντες συνδυάζουν τον χειρισμό drones με προγραμματισμό και αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης. Στα εργαστήρια Retro Games με Python, δημιουργούν από την αρχή κλασικά arcade games, ενώ στο No Code Game Design αξιοποιούν τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης και των prompts για να σχεδιάσουν το δικό τους παιχνίδι χωρίς να απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού.

Τέλος, στην «Τεχνητή Νοημοσύνη στα Χέρια σου», η τεχνολογία γίνεται ακόμη πιο άμεση: οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν πώς μπορούν να χειριστούν ένα ρομπότ χρησιμοποιώντας το ίδιο τους το σώμα.

Περισσότερες πληροφορίες:

Εργαστήρια ΑΙ Ιδρύματος Ευγενίδου

