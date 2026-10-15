O Γεβγένι Κουτσερένκο υπέστη κάταγμα ρινικού και ράγισμα ζυγωματικού στο ματς με την Κηφισιά Tutu Deals και θα επανέλθει στις προπονήσεις σε περίπου 15 ημέρες.

Πλήγμα για τον Παναιτωλικό. Ο Γεβγένι Κουτσερένκο τραυματίστηκε στον αγώνα με την Κηφισιά Tutu Deals στη Λεωφόρο, έπειτα από εναέρια διεκδίκηση με τον Ζολιμπουά και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο εβδομάδες.

Οι εξετάσεις του Ουκρανού τερματοφύλακα έδειξαν πως έχει υποστεί κάταγμα ρινικού και ράγισμα ζυγωματικού. Ο πορτιέρε του Τίτορμου θα επανέλθει στις προπονήσεις σε περίπου δεκαπέντε ημέρες.

Σε αυτό το διάστημα οι Αγρινιώτες θα υποδεχτούν τον Ολυμπιακό (18/10) και θα φιλοξενηθούν από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (24/10), ενώ ακολουθεί το εντός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ (1/11).

Από τη στιγμή που ο Παναιτωλικός θα στερηθεί τον εκ των κορυφαίων κίπερ του πρωταθλήματος και έναν από τους πρωταγωνιστές του τα γάντια του βασικού θα τα πάρει ο Βασίλης Ξενόπουλος, ενώ στην ιεραρχία ακολουθεί ο νεαρός Μιχάλης Παρδαλός.