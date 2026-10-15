Ο ΟΦΗ τιμώρησε οπαδό του που φέρεται να χτύπησε άνθρωπο της ΔΕΑΒ στο ματς με την ΑΕΚ, με τριετή απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα σε αγώνες της ομάδας.

Ο ΟΦΗ είναι αντιμέτωπος με ποινή κεκλεισμένων των θυρών. Το πρωί της Πέμπτης (15/10) έγινε η εκδίκαση της υπόθεσης για την οποία κλήθηκαν σε απολογία οι Κυπελλούχοι για τον αγώνα με την ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια, από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Λίγκας.

Οι Κρητικοί κλήθηκαν σε απολογία επειδή σύμφωνα με τις εκθέσεις του παρατηρητή, της αστυνομίας και της ΔΕΑΒ, οπαδός του Ομίλου χτύπησε άνθρωπο της ΔΕΑΒ.

Όλα αυτά τα χρόνια ο ΟΦΗ αποδεικνύει στην πράξη ότι είναι εναντίον κάθε μορφής βίας και για τον λόγο αυτό, από τη στιγμή που ο συγκεκριμένος οπαδός είχε εμπλοκή σε περιστατικό βίας, τον τιμώρησε με τριετή αποκλεισμό από κάθε αγώνα της ομάδας.

Tο άρθρο 15 4β, εδάφιο α, προβλέπει βαρύ πρόστιμο που ξεκινάει από τις 50.000 ευρώ και φτάνει στις 250.000 αλλά και ποινή αποκλεισμού της έδρας, από δύο έως τέσσερις αγωνιστικές.

Τα επόμενα εντός συνόρων παιχνίδια του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο