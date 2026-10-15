Ο Βάσκος προπονητής έκανε τις δοκιμές του και έφτασε η ώρα των αποφάσεων για το Μαρσέιγ – Ολυμπιακός το βράδυ της Πέμπτης. Μασσαλία, αποστολή: Δημήτρης Τομαράς.

Ας ξεκινήσουμε από τα προηγούμενα δεδομένα. Είχατε διαβάσει σχετικά στο Gazzetta για τις δοκιμές που έκανε ο κόουτς Αλγκουαθίλ πριν το το Μαρσέιγ – Ολυμπιακός και δεν ήταν και λίγες. Ορισμένες εξ αυτών είχαν και το ενδιαφέρον τους όπως πχ το δίδυμο Έσε – Πουέρτα στο κέντρο. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι παίκτες που έχουν τον πρώτο λόγο για βασικοί στη Μασσαλία.

Σε επίπεδο εκτίμησης τώρα. Για την άμυνα ο Ορτέγκα έχει τον πρώτο λόγο για βασικός πορτιέρε και στην άμυνα από τα αριστερά προς τα δεξιά οι Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος και Σάλιακας. Για τον άξονα φαβορί είναι οι Φρόϊλερ και Πουέρτα και υπάρχει ένα δυνατό ενδεχόμενο για τριάδα με Ζότα, Τσικίνιο και Ζέλσον πίσω από τον φορ Γκονζάλες, που δείχνει να έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα έναντι του Γιάρεμτσουκ για την κορυφή της επίθεσης.

Σημειώνουμε ξανά πώς στην αποστολή του ο Ολυμπιακός έχει τους εξής:

Γεωργακόπουλο, Μπρούνο, Κάρμο, Τσικίνιο, Φίλη, Φρόιλερ, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκονζάλες, Έσε, Ζότα Σίλβα, Ορτέγκα, Πέντερσεν, Πιρόλα, Πουέρτα, Ρέτσο, Σάλιακα, Σμαΐλοβιτς, Στουρνάρα, Τικνιζάν, Γιάρεμτσουκ, Φορτούνη και Σα.