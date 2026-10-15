Καλκαβούρας στο Gazz Floor: «Ο Ντόρσεϊ πάντα είχε τους δαίμονές του - αυτό είναι το πιο σοβαρό λάθος του»
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξέσπασε κατά του Ολυμπιακού τόσο για τον χρόνο συμμετοχής του, όσο και για την αμοιβή του, προκαλώντας τις τελευταίες ώρες «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ.
Ο διεθνής γκαρντ εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν στην ομάδα και είναι σχεδόν απίθανο το να συνεχίσει να φοράει τα ερυθρόλευκα υπό αυτές τις συνθήκες.
Ο Αντώνης Καλκαβούρας, με αφορμή τα όσα γίνονται στους Πειραιώτες, μίλησε για τη γενικότερη συμπεριφορά του Ντόρσεϊ όσα χρόνια αγωνίζεται στην ομάδα του Φαλήρου και επεσήμανε το πιο σημαντικό λάθος που έκανε σε αυτήν την υπόθεση, το οποίο τελικά θα αποβεί μοιραίο για τη συνέχειά της καριέρας του εκεί.
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