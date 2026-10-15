Μια 88χρονη στη Θεσσαλονίκη έπεσε θύμα απίστευτης απάτης, όταν άγνωστοι προσποιήθηκαν υπαλλήλους της ΔΕΗ και της άρπαξαν 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 4,7 εκατ. ευρώ.

Μια απίστευτη απάτη με λεία που αγγίζει τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη, με θύμα μια 88χρονη γυναίκα. Οι δράστες κατάφεραν να την πείσουν ότι κινδύνευε εξαιτίας εργασιών που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στην περιοχή της και, εκμεταλλευόμενοι τον φόβο της, άρπαξαν 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα τεράστιας αξίας.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, όταν άγνωστοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του δήμου Θεσσαλονίκης. Με πρόσχημα ένα υποτιθέμενο πρόβλημα ασφαλείας που συνδεόταν με εργασίες της ΔΕΗ, την έπεισαν ότι έπρεπε να λάβει άμεσα μέτρα για να προστατεύσει την ίδια και την περιουσία της.

Το τηλεφώνημα της απάτης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, οι επιτήδειοι περιέγραψαν στην 88χρονη έναν δήθεν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, υποστηρίζοντας ότι οι εργασίες που θα πραγματοποιούνταν στην περιοχή μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τα μεταλλικά αντικείμενα που υπήρχαν μέσα στο σπίτι της.

Για να κάνουν πιο πειστικό το σενάριό τους, της έδωσαν συγκεκριμένες οδηγίες. Της ζήτησαν να συγκεντρώσει τα πολύτιμα αντικείμενά της, μεταξύ των οποίων χρυσές λίρες και κοσμήματα, και να τα τοποθετήσει σε σακούλες. Παράλληλα, την καθοδήγησαν να παραμείνει σε ένα δωμάτιο του διαμερίσματός της, διαβεβαιώνοντάς την ουσιαστικά ότι με αυτόν τον τρόπο θα ήταν προστατευμένη από τον κίνδυνο που της είχαν περιγράψει.

Η ηλικιωμένη πείστηκε από όσα άκουσε και ακολούθησε τις οδηγίες, χωρίς να γνωρίζει ότι πίσω από το τηλεφώνημα βρισκόταν ένα οργανωμένο σχέδιο εξαπάτησης.

Η ανοιχτή πόρτα

Το επόμενο βήμα των δραστών ήταν να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στο διαμέρισμα. Έπεισαν την 88χρονη να αφήσει ανοιχτή την εξώπορτα, διευκολύνοντας έτσι την είσοδο των συνεργών τους, οι οποίοι φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν την απουσία της από τον υπόλοιπο χώρο του σπιτιού.

Η γυναίκα παρέμεινε στην κρεβατοκάμαρά της, έχοντας κλείσει την πόρτα, πιστεύοντας ότι ακολουθούσε τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά της. Στο μεταξύ, οι δράστες μπήκαν στο διαμέρισμα και άρπαξαν τις σακούλες με τα πολύτιμα αντικείμενα, προτού εξαφανιστούν.

Όταν η 88χρονη βγήκε από το δωμάτιο, αντιλήφθηκε ότι οι χρυσές λίρες και τα κοσμήματά της είχαν κάνει φτερά. Η λεία περιλάμβανε συνολικά 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα, με το συνολικό βάρος των κλοπιμαίων να αναφέρεται στα 38 κιλά.

Έρευνες για τους δράστες

Η αξία των αντικειμένων που αφαιρέθηκαν εκτιμάται σε περίπου 4,7 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας την υπόθεση μία από τις ιδιαίτερα μεγάλης οικονομικής αξίας απάτες που απασχολούν τις Αρχές.

Η ηλικιωμένη κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι εμπλεκόμενοι παραμένουν ασύλληπτοι, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστώσουν ποιοι βρίσκονται πίσω από την απάτη και να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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