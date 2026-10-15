Καιρός: Ανατροπή στον φετινό χειμώνα - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα και ο ρόλος του El Nino

Ο ρόλος του Ατλαντικού και οι εκτιμήσεις για τη χώρα μας

Ο χειμώνας του 2026-2027 δεν αναμένεται να είναι μια μονότονη εποχή. Αντίθετα, οι μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις περιγράφουν μια περίοδο με έντονες καιρικές αντιθέσεις, κατά την οποία οι συνθήκες θα διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή.

Οι ειδικοί κάνουν λόγο για έναν χειμώνα με καθυστερημένη εκδήλωση των εντονότερων φαινομένων, καθώς οι πιο αξιόλογες ψυχρές εισβολές ενδέχεται να εμφανιστούν προς το δεύτερο μισό της περιόδου.

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