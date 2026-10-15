Το Aspmyra Stadion είναι η «κόλαση» των ευρωπαϊκών γιγάντων: Από τον Ολυμπιακό και τη Ρόμα στη Σίτι και τη Ντόρτμουντ

Η Ντόρτμουντ προστέθηκε στα μεγάλα... θύματα της Μπόντο Γκλίμτ μέσα στην «Aspmyra Stadion» μετά τη νίκη της με 1-0 και το Gazzetta θυμάται αντίστοιχες μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές των Νορβηγών.

Η Νορβηγία έχει εξελιχθεί σε... εφιάλτη για τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ και μετά την ισοπαλία της Μπάγερν Μονάχου στην έδρα της Βίκινγκ (3-3) ήρθε και η ιστορική νίκη της Μπόντο Γκλιμτ επί της Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα στο «Aspmyra Stadion» (1-0).

Ωστόσο, για τους οπαδούς της νορβηγικής ομάδας, αυτή η ευρωπαϊκή νύχτα δεν ήταν η πρώτη. Για την ακρίβεια είναι μία ακόμα σε μία ιδιαίτερα μεγάλη λίστα των τελευταίων χρόνων όπου μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ έχουν... λυγίσει στη συγκεκριμένη έδρα. Λίγο ο καιρός, λίγο το γήπεδο, λίγο η ατμόσφαιρα. Δεν είναι εύκολο το πέρασμα από εκεί.

Το Gazzetta θυμάται την ήττα του Ολυμπιακού πριν από 1,5 χρόνο αλλά και όλες τις ομάδες που παρότι εμφανίστηκαν ως φαβορί, δεν κατάφεραν να περάσουν από το «κάστρο» της Μπόντο Γκλιμτ.

Μπόντο Γκλίμτ - Ρόμα 6-1

Η πρώτη... γνωριμία της Μπόντο Γκλιμτ με την ευρωπαϊκή σκηνή, ήρθε τη σεζόν 2021/22 όταν ήταν στους ομίλους του Conference League. Με τον Ζοσέ Μουρίνιο στην άκρη του πάγκου, η Ρόμα ταξίδεψε στη Νορβηγία και σίγουρα ούτε οι ίδιοι οι οπαδοί της Μπόντο δεν περίμεναν αυτή την εξέλιξη.

Οι γηπεδούχοι δεν νίκησαν απλώς αλλά διέσυραν τους Ρωμαίους με το βαρύ 6-1 σοκάροντας όλο τον ευρωπαϊκό κόσμο και δείχνοντας με τον πιο ισχυρό τρόπο ότι έχουν μπει στο... παιχνίδι για τα καλά. Αν και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 2-1, οι Νορβηγοί βρήκαν άλλα τέσσερα γκολ για τον σπουδαίο θρίαμβο.

Μπόντο Γκλίμτ - Ρόμα 2-1

Την ίδια σεζόν, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ξανά στα προημιτελικά της διοργάνωσης και η Ρόμα είδε τον εφιάλτη να επιστρέφει στο συγκεκριμένο γήπεδο, όμως αυτή τη φορά δεν ηττήθηκε με βαρύ σκορ. Παρότι προηγήθηκε πριν το ημίχρονο, η Μπόντο βρήκε τον δρόμο προς την ανατροπή και επικράτησε με 2-1 παίρνοντας προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.

Εν τέλει, η Ρόμα πήρε την εκδίκηση της και με 4-0 στην Ιταλία, έκλεισε μία θέση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Να θυμίσουμε πως στο τέλος, ήταν εκείνη που πανηγύρισε το Conference League για το 2023.

Μπόντο Γκλίμτ - Πόρτο 3-2

Πάμε στη σεζόν 2024/25. Η Μπόντο Γκλιμτ βρίσκεται στο League Phase του Europa League και με το... καλημέρα βρίσκει και το πρώτο της θύμα. Η Πόρτο του Βίτορ Μπρούνο κατάφερε να προηγηθεί αλλά όχι και να διατηρήσει το προβάδισμα της καθώς οι Νορβηγοί έκαναν το come back και πήραν... κεφάλι στο σκορ με 3-1. Ο Γκιούλ απλά μείωσε στο 90' και διαμόρφωσε το τελικό 3-2, βάζοντας τους Πορτογάλους στη συγκεκριμένη λίστα.

Μπόντο Γκλίμτ - Ολυμπιακός 3-0

Με την πρόκριση στους «16» του Europa League, η Μπόντο έπεσε πάνω στον κάτοχο του Conference League, Ολυμπιακό, ο οποίος είχε τερματίσει στην πρώτη 8άδα στο League Phase. Το πρώτο παιχνίδι στη Νορβηγία ήταν... εφιαλτικό για τους Πειραιώτες καθώς γνώρισαν την ήττα με το βαρύ 3-0, το οποίο ήταν και καταδικαστικό για τη συνέχεια καθώς η νίκη με 2-1 στη ρεβάνς δεν έφτανε.

Μπόντο Γκλίμτ - Λάτσιο 2-0

Μετά τον Ολυμπιακό, η Μπόντο Γκλιμτ συνάντησε τη Λάτσιο που θεωρούνταν εκ των φαβορί για την κατάκτηση του Europa League. Με τον Μανδά στο βασικό σχήμα, οι Ιταλοί προστέθηκαν στη συγκεκριμένη λίστα καθώς είδαν τους Νορβηγούς να επικρατούν με 2-0 με ρεσιτάλ του Σάλτνες, το οποίο εν τέλει και τους χάρισε τη νίκη στη διαδικασία των πέναλτι στη ρεβάνς.

Μπόντο Γκλίμτ - Μάντσεστερ Σίτι 3-1

Η μεγαλύτερη νίκη μέχρι στιγμής για την Μπόντο Γκλιμτ ήταν στο περσινό Champions League όταν αντιμετώπισε τη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα. Οι πρωταθλητές Αγγλίας σοκαρίστηκαν από τους Νορβηγούς καθώς ηττήθηκαν με 3-1 στο «Aspmyra Stadion», οι οποίοι προηγήθηκαν με 2-0 με δύο γκολ σε ισάριθμα λεπτά (22'-24') ενώ είχαν ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 3-0 πριν μειώσει ο Τσέρκι.

Μπόντο Γκλίμτ - Ίντερ 3-1

Με την πρόκριση με τα νοκ-άουτ του Champions League, η Μπόντο Γκλιμτ τέθηκε αντιμέτωπη με την Ίντερ την οποία κατάφερε να νικήσει στη Νορβηγία επικρατώντας με 3-1 και παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση. Μία επικράτηση που της έδωσε και το εισιτήριο για τους «16» αφού πρώτα ντούμπλαρε τις νίκες με το 2-1 στην Ιταλία

Μπόντο Γκλίμτ - Σπόρτινγκ Λισσαβόνας 3-0

Ήταν άγνωστο που θα... σταματούσε το νορβηγικό τρένο της Μπόντο. Στους «16» αντιμετώπισε την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη με το πρώτο ματς στη Νορβηγία να αποτελεί... copy paste με τα προηγούμενα. Με το ευρύ 3-0 έφυγε νικήτρια και πήρε σαφές προβάδισμα για την πρόκριση. Ωστόσο οι Πορτογάλοι δεν έπεσαν στην... παγίδα και με 5-0 στη ρεβάνς πέρασαν στα προημιτελικά.

Μπόντο Γκλίμτ - Ντόρτμουντ 1-0

Τελευταίο (χρονικά) θύμα της Μπόντο Γκλιμτ ήταν η Ντόρτμουντ του Καρέτσα. Στην 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, οι Νορβηγοί ήταν ανώτεροι και κατάφεραν με το τελικό 1-0 χάρη στο χρυσό γκολ του Σιόβολντ να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκης στη φετινή διοργάνωση, προσθέτοντας ακόμα μία ιστορική βραδιά στο παλμάρε της.

