Έντονος για μια ακόμη φορά ήταν ο Μουρίνιο, ο οποίος μετά το ματς με τη Ρόμα (4-3) τόνισε ότι η Ρεάλ αδικείται από τη διαιτησία.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε μυθική ανατροπή απέναντι στη Ρόμα (4-3) στο κατάμεστο «Ολίμπικο» και ο Ζοζέ Μουρίνιο μετά τη λήξη της αναμέτρησης και τη νίκη κόντρα στην πρώην ομάδα του εξαπέλυσε κεραυνούς για την επικείμενη αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ (4/11).

Αν και οι «Μερένχες» είδαν τους Τζαλορόσι να έχουν αέρα δύο τερμάτων μέχρι το 80ο λεπτό και γύρισαν το ματς, όμως ο Special One δεν... ξεχάστηκε και μετά το φινάλε της αναμέτρησης για τη 2η «στροφή» της League Phase του Champions League ξέσπασε για τιμωρία αποκλεισμού τεσσάρων αγωνιστικών που επιβλήθηκε στον Βινίσιους.

Να θυμίσουμε πως ο Βινίσιους τιμωρήθηκε με τέσσερις αγωνιστικές από τη La Liga για την αποβολή απέναντι στη Βιγιαρεάλ και θα χάσει το ραντεβού της Ρεάλ με τη Μπαρτσελόνα στις 25 Οκτωβρίου, κάτι που όπως είναι λογικό έχει τρελάνει τον Πορτογάλο τεχνικό.

Αναφέρθηκε μάλιστα και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, τονίζοντας πως το πρόγραμμα που καλούνται να βγάλουν εις πέρας οι Μαδριλένοι μέχρι το «ραντεβού» με την ομάδα του Νίκολιτς μόνο τυχαίο δεν είναι.

🚨 José Mourinho: “We play in Athens on Wednesday, return to Madrid around 5 am, then play Valencia on Saturday”. “It’s not innocent or fair to me”. https://t.co/CBnenv4WQP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2026

Χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η τεχνική επιτροπή διαιτησίας της Ισπανίας (CTA) μας κήρυξε μόλις πόλεμο, ανακοινώνοντας την τιμωρία του Βινίσιους ακριβώς πριν από το ματς με την Ρόμα; Το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι δείχνει έλλειψη σεβασμού.Παίζουμε στην Αθήνα Τετάρτη βράδυ, θα επιστρέψουμε στη Μαδρίτη γύρω στις 5 το πρωί και μετά μας βάζουν να παίξουμε Σάββατο στη Βαλένθια.Αυτό δεν μου φαίνεται καθόλου αθώο. Δεν δέχομαι τις συνηθισμένες δικαιολογίες για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Είμαι πολύ μεγάλος στο ποδόσφαιρο για να πιστέψω κάτι τέτοιο.Τέρμα οι δικαιολογίες. Δεν είμαστε ανόητοι. Θα κάνω τα πάντα για να ανοίξω τα μάτια του κόσμου».