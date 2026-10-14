Gran Turismo 7: Διαθέσιμο από σήμερα το μεγάλο Spec IV (Part 1) update

Η Polyphony Digital ανακοίνωσε πως πλέον το Spec IV (Part 1) update για το Gran Turismo 7 είναι διαθέσιμο, προσθέτοντας έξι νέα αυτοκίνητα, την πίστα Sportsland Sugo και επιπλέον περιεχόμενο.

Η νέα ενημέρωση διατίθεται δωρεάν και περιλαμβάνει επίσης νέα events, επιπλέον τοποθεσίες για το Scapes, βελτιώσεις στο Car Viewer και το Experience mode. Στο

World Circuits προστίθενται έξι νέοι αγώνες, δίνοντας στους παίκτες περισσότερες επιλογές για να δοκιμάσουν τα νέα οχήματα.

Τα έξι νέα αυτοκίνητα

Το update προσθέτει έξι οχήματα διαφορετικών κατηγοριών, από σύγχρονα hypercars μέχρι κλασικά μοντέλα:

Xiaomi Vision Gran Turismo

Ferrari F355 Berlinetta ’94

Honda Civic Si Group A version ’87

Mazda RX-Vision GT3 Evo ’26:

Honda Step WGN Spada Premium Line ’23

Citroën 2 CV 6 Charleston ’86

Η νέα πίστα Sportsland Sugo αποτελεί επίσης σημαντική προσθήκη, προσφέροντας μία ακόμη επιλογή για αγώνες και δοκιμές με τα νέα αυτοκίνητα.