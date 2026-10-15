Η «μητέρα όλων των βομβών»: Το όπλο των ΗΠΑ που μπαίνει στο κάδρο για το Ιράν

Η πιθανή χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας του αμερικανικού οπλοστασίου περιλαμβάνεται στα σχέδια για νέα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Ο αμερικανικός στρατός έχει καταρτίσει σχέδια για ενδεχόμενες νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, στα οποία περιλαμβάνεται ακόμη και η χρήση της GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), γνωστής ως «μητέρα όλων των βομβών». Σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους με γνώση των σχετικών συζητήσεων, οι πιθανοί στόχοι περιλαμβάνουν ενεργειακές υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ δώσει εντολή για την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων.

Η ενδεχόμενη χρήση της MOAB θα αποτελούσε σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης. Ωστόσο, όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο, παραμένουν σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο το συγκεκριμένο όπλο θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Ουάσιγκτον, ιδιαίτερα απέναντι σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται βαθιά κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Τα σχέδια για νέα πλήγματα

Σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ έχει ζητήσει από τον αμερικανικό στρατό να καταρτίσει πρόσθετες επιλογές επίθεσης, με στόχους που περιλαμβάνουν «πολλές ενεργειακές υποδομές», αλλά και την πιθανή ανάπτυξη της MOAB. Μία από τις πηγές του δικτύου ανέφερε ότι στον στρατιωτικό σχεδιασμό περιλαμβάνεται η διατύπωση πως τα πλήγματα θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πριν από την αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Η συγκεκριμένη αναφορά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η αμερικανική κυβέρνηση να επιδιώξει να πραγματοποιήσει νέα πλήγματα, να παρουσιάσει στη συνέχεια την επιχείρηση ως νίκη και να προχωρήσει στην απομάκρυνση των δυνάμεών της από την περιοχή. Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση που βασίζεται στις πληροφορίες των πηγών και όχι για επιβεβαιωμένη απόφαση του Λευκού Οίκου.

Το CNN αναφέρει επίσης ότι τα σχέδια για πιθανά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις προβλέπουν ρητά τη χρήση της MOAB. Μεταξύ των τοποθεσιών που εξετάζονται είναι το Pickaxe Mountain, μια εγκατάσταση την οποία οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θεωρούν ότι συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα ότι θα πλήξει τη συγκεκριμένη τοποθεσία, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος δέχεται πιέσεις να βρει διέξοδο από έναν πόλεμο που έχει διαρκέσει περισσότερο από έξι μήνες. Παράλληλα, οι Ρεπουμπλικανοί ανησυχούν για τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Αν και ο Τραμπ έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν σχεδιάζει νέες στρατιωτικές ενέργειες πριν από την εκλογική αναμέτρηση, σύμβουλοί του έχουν αναφέρει κατ’ ιδίαν ότι δεν γνωρίζουν εάν η δέσμευση αυτή είναι οριστική.

Αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα

Η MOAB είναι η μεγαλύτερη μη πυρηνική βόμβα στο αμερικανικό οπλοστάσιο και ζυγίζει περίπου 9.800 κιλά. Καθοδηγείται μέσω GPS και εκρήγνυται πριν προσκρούσει στο έδαφος, προκαλώντας ένα ισχυρό ωστικό κύμα και εκτεταμένες καταστροφές στην επιφάνεια.

Το μέγεθος και η ισχύς της, ωστόσο, δεν σημαίνουν ότι είναι κατάλληλη για την καταστροφή βαθιά υπόγειων εγκαταστάσεων. Πηγές που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο εκτιμούν ότι η βόμβα πιθανότατα δεν έχει την απαιτούμενη δυνατότητα διείσδυσης για να πλήξει αποτελεσματικά εγκαταστάσεις όπως εκείνες στο Pickaxe Mountain, οι οποίες θεωρείται ότι προστατεύονται από πολλαπλά στρώματα γρανίτη.

Η διάκριση είναι σημαντική: η MOAB μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε μεγάλες περιοχές, αλλά δεν έχει σχεδιαστεί ως πυρομαχικό βαθιάς διείσδυσης. Όπως δήλωσε στο CNN πηγή με γνώση των συζητήσεων στρατιωτικού σχεδιασμού, το όπλο είναι κατάλληλο για την καταστροφή μεγάλων εκτάσεων, αλλά όχι για την προσβολή στόχων που βρίσκονται σε μεγάλο βάθος κάτω από το έδαφος.

Επομένως, η πιθανή χρήση της εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων δεν εγγυάται ότι θα επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στρατιωτικός στόχος. Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η ανάπτυξή της δύσκολα θα ανάγκαζε την Τεχεράνη να συνθηκολογήσει ή θα εξασφάλιζε αποφασιστική νίκη για τις ΗΠΑ.

Το ψυχολογικό μήνυμα

Πέρα από τις καθαρά στρατιωτικές δυνατότητές της, η MOAB θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως μέσο ψυχολογικής πίεσης προς την ιρανική ηγεσία. Η τεράστια έκρηξη και η καταστροφική ισχύς της ενδέχεται να έχουν στόχο να στείλουν ένα μήνυμα αποφασιστικότητας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διπλωματικές προσπάθειες δεν έχουν οδηγήσει σε συμφωνία.

Η MOAB αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ και σχεδιάστηκε σε μεγάλο βαθμό για «ψυχολογικές επιχειρήσεις». Η προσδοκία ήταν ότι μια τόσο ισχυρή έκρηξη θα μπορούσε να προκαλέσει σοκ στις αντίπαλες δυνάμεις και να επηρεάσει τη διάθεσή τους να συνεχίσουν τη μάχη.

Η πρώτη επιχειρησιακή χρήση της έγινε τον Απρίλιο του 2017, όταν ο Τραμπ, κατά την πρώτη του προεδρική θητεία, ενέκρινε τη ρίψη της εναντίον θέσεων του Ισλαμικού Κράτους στο Αφγανιστάν. Σύμφωνα με Αφγανούς αξιωματούχους, σκοτώθηκαν 36 μαχητές και καταστράφηκαν τρεις υπόγειες σήραγγες, καθώς και όπλα και πυρομαχικά. Αμερικανοί και Αφγανοί αξιωματούχοι είχαν αναφέρει τότε ότι δεν υπήρξαν απώλειες μεταξύ αμάχων.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί στο Ιράν, η MOAB θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές καταστροφές και να αυξήσει τον κίνδυνο απωλειών αμάχων, ιδίως εάν πλήξει υποδομές κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Το ενδεχόμενο αυτό εντείνει τις ανησυχίες για τις συνέπειες μιας νέας κλιμάκωσης, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει ουσιαστική αλλαγή στην πορεία του πολέμου.

Η αναζήτηση εξόδου από τον πόλεμο

Ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ και στρατιωτικοί σχεδιαστές εξετάζουν εδώ και εβδομάδες επιλογές που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στις ΗΠΑ να απεμπλακούν από τη σύγκρουση, δίνοντας παράλληλα στον πρόεδρο τη δυνατότητα να παρουσιάσει ένα θετικό αποτέλεσμα στο εσωτερικό της χώρας.

Μία από τις πηγές του δικτύου περιέγραψε ορισμένα από τα σενάρια ως ένα «φαντασμαγορικό θέαμα πυροτεχνημάτων», με την έννοια μιας εντυπωσιακής στρατιωτικής επιχείρησης που θα μπορούσε να προσφέρει πολιτική διέξοδο στον Τραμπ, ακόμη και αν δεν πετύχαινε όλους τους διακηρυγμένους στόχους του πολέμου.

Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός φέρεται να προετοιμάζεται και για το ενδεχόμενο ιρανικών αντιποίνων, εφόσον δοθεί εντολή για νέα επίθεση. Ο Λευκός Οίκος, από την πλευρά του, δήλωσε στο CNN ότι δεν σχολιάζει ευαίσθητα στρατιωτικά σχέδια, τα οποία μπορεί να υπάρχουν ή και όχι, επισημαίνοντας ότι ο Τραμπ διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι για να αποτρέψει την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι έχει ληφθεί απόφαση για χρήση της MOAB. Οι πληροφορίες αφορούν στρατιωτικά σχέδια και ενδεχόμενα σενάρια, ενώ παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν μια τέτοια επίθεση θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά την πορεία της σύγκρουσης.

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