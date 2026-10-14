Τζόσουα Χακ: Αναλαμβάνει επίσημα την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα μετά την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Ο Τζόσουα Χακ αναλαμβάνει επίσημα την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα μετά την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με την ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας

Ο Τζόσουα Χακ αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ μετά την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ο διπλωμάτης διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και στις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Νότια Ευρώπη.

Ο Χακ υπηρετούσε ήδη ως επιτετραμμένος στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ενώ στο παρελθόν είχε αναλάβει θέσεις ευθύνης στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, με αρμοδιότητες που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία.

Η ανάληψη των νέων καθηκόντων του πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκεται στο επίκεντρο των διμερών σχέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου.

Η εμπειρία στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών

Πριν αναλάβει καθήκοντα στην Αθήνα, ο Τζόσουα Χακ είχε διατελέσει αναπληρωτής βοηθός υπουργός Εξωτερικών, με αρμοδιότητες που περιλάμβαναν την εποπτεία της αμερικανικής πολιτικής για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο. Είχε επίσης υπηρετήσει ως διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του ασχολήθηκε με τις σχέσεις της Ουάσιγκτον με χώρες της ευρύτερης περιοχής, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία. Η διπλωματική του πορεία περιλαμβάνει, επομένως, ενασχόληση με ζητήματα που αφορούν τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, περιοχές με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τζόσουα Χακ είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Johns Hopkins και έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας. Διαθέτει, επίσης, πιστοποιητικό σπουδών από τη Σχολή Προηγμένων Διεθνών Σπουδών Johns Hopkins στην Μπολόνια της Ιταλίας. Σύμφωνα με τα βιογραφικά στοιχεία του, γνωρίζει αρκετές ξένες γλώσσες, μεταξύ των οποίων μανδαρινικά, ιαπωνικά, βιρμανικά και βουλγαρικά.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ