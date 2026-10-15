Ανθή Βούλγαρη για Γκιλφόιλ: «Μαθαίνω ότι φεύγει και πιστολιάζει - Χρωστάει μαλλιά, λούσα»

Η Ανθή Βούλγαρη, αναφερόμενη στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είπε στον αέρα του «Κοινωνία, Ώρα Mega» πως «μαθαίνω ότι φεύγει και πιστολιάζει, χρωστάει μαλλιά, λούσα».

ΗΚίμπερλι Γκιλφόιλ πρωταγωνιστεί με το παραπάνω στην επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες και σήμερα (15/10) το πρωί η Ανθή Βούλγαρη πέταξε ένα «καρφί» για τον πολυτελή τρόπο ζωής της πρώην πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αναφέροντας πληροφορίες, τις οποίες, όπως είπε, δεν έχει ακόμη διασταυρώσει.

«Η Γκιλφόιλ μαζεύει… μαζεύει γιατί είχε πάρα πολλά ρούχα», σχολίασε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να παίρνει πάσα και να σχολιάζει με μεγάλη δόση χιούμορ: «Γιατί αυτή τα μαζεύει;».

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