Γρεβενά: Συνελήφθη 68χρονος ιερέας για revenge porn σε βάρος της πρώην συντρόφου του

Η 43χρονη φέρεται να κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για απειλές και εκδικητική πορνογραφία – Η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών τον απάλλαξε από τα διοικητικά του καθήκοντα

Στη σύλληψη ενός 68χρονου ιερέα στα Γρεβενά προχώρησαν οι Αρχές, έπειτα από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του για απειλές και εκδικητική πορνογραφία (revenge porn). Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, μετά από εισαγγελική παρέμβαση και εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας.

Η 43χρονη φέρεται να κατήγγειλε τη συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της, κάνοντας λόγο και για απειλές σε βάρος της. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο κινητό τηλέφωνο του 68χρονου εντοπίστηκαν φωτογραφίες της γυναίκας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και εκδικητική πορνογραφία. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Η θέση του ιερέα και η οικονομική διαφορά

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ιερέας δεν αρνείται ότι διατηρούσε σχέση με την 43χρονη, ωστόσο υποστηρίζει ότι δεν θα χρησιμοποιούσε τη σχέση τους με εκδικητικό τρόπο.

Παράλληλα, φέρεται να ισχυρίζεται ότι έχει οικονομική αξίωση από την καταγγέλλουσα, καθώς, όπως υποστηρίζει, εκείνη είχε λάβει προκαταβολή για την κατασκευή αγιογραφιών, τις οποίες δεν παρέδωσε. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν τη θέση του ιερέα και δεν συνιστούν διαπιστωμένα γεγονότα.

Η απόφαση της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών

Μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση, η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην απαλλαγή του 68χρονου από τα διοικητικά του καθήκοντα και στην αντικατάστασή του.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών ανακοινώνει ότι, σχετικά με την υπόθεση κληρικού που υπηρετεί σε αυτήν και για τον οποίο έγινε αναφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, προέβη άμεσα στην απαλλαγή του από τα διοικητικά του καθήκοντα και στην αντικατάστασή του.

Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες, η Ιερά Μητρόπολη αναμένει την επίσημη ενημέρωση από την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας προκειμένου να ενεργήσει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ