Ο Τάσος Δουβίκας έγραψε τη δική του ιστορία στο Champions League, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας παίκτης που σκοράρει στα δύο πρώτα του ματς στη διοργάνωση.

Η Κόμο δεν τα κατάφερε χθες (14/10) στο Ρότερνταμ απέναντι στη Φέγενορντ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, καθώς γνώρισε την ήττα με 3-2 και παρέμεινε στους 3 βαθμούς, χάρη στη νίκη που πέτυχε κόντρα στη Λειψία στην πρεμιέρα της.

Ο Τάσος Δουβίκας δεν ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση, ωστόσο εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο στο 61ο πρώτο λεπτό, με την παρουσία του να είναι άκρως επιδραστική, καθώς στις καθυστερήσεις του δευτέρου ημιχρόνου βρήκε δίχτυα και μείωσε για την ομάδα του, γράφοντας το τελικό 3-2.

Ο Έλληνας επιθετικός, ο οποίος είχε πετύχει γκολ και στο πρώτο ματς του ιταλικού συλλόγου, απέδειξε για ακόμη μία φορά την καλή εκκίνηση που έχει καταγράψει τη φετινή σεζόν.

Μάλιστα τα δύο αυτά τέρματα του 27χρόνου διεθνή στα αστέρια έγραψαν ιστορία, καθώς, σύμφωνα με την Opta, έγινε ο πρώτος Έλληνας παίκτης που σκοράρει σε καθένα από τα δύο πρώτα παιχνίδια της καριέρας του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.