Ο Ελ Αραμπί πρωταγωνίστησε στη φιλική νίκη της Μαρκό με 3-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό Κ19.

Η Μαρκό αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό Κ19 σε φιλικό αγώνα κι επικράτησε 3-0 με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί, τον πρώην φορ του Ολυμπιακού, να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής με δύο γκολ κι ένα δοκάρι.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Μαρκό: «Μία μόλις ημέρα μετά τη φιλική αναμέτρηση στο Κορωπί απέναντι στην Κ19 του Παναθηναϊκού (12/8), η ΠΑΕ Μαρκό έδωσε σήμερα (13/8) ένα ακόμα τεστ προετοιμασίας στο γήπεδό της, επικρατώντας με 3-0 του ΑΟ Καρύστου.

Το παιχνίδι είχε καθαρά προπονητικό χαρακτήρα, με τον τεχνικό της ομάδας μας, Σούλη Παπαδόπουλο, να δίνει χρόνο συμμετοχής στους ποδοσφαιριστές που είχαν μικρότερη συμμετοχή στο χθεσινό ματς. Η Μαρκό έβγαλε για μία ακόμα φορά θετικά στοιχεία στο γήπεδο, παρουσιάζοντας καλή κυκλοφορία της μπάλας, υψηλή αποτελεσματικότητα και επιθετικό πλουραλισμό.

Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα και είχε ένα δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα μας πήρε κεφάλι στο σκορ μόλις στο 2ο λεπτό, όταν μετά από σέντρα του Λούκας Νέκουλ, ο Μαροκινός επιθετικός με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Στο 20′ ο Κώστας Τσάκνης έκανε το γύρισμα και ο Σέμπα με κοντινό σουτ διπλασίασε τα τέρματα της Μαρκό. Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 33′ με κοντινό πλασέ του Γιουσέφ Ελ Αραμπί μετά από παράλληλη πάσα του Άλκη Μαρκοπουλιώτη, ενώ στο ενδιάμεσο διάστημα ο Μαροκινός είχε σημαδέψει και το δοκάρι των φιλοξενούμενων.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Σούλης Παπαδόπουλος προχώρησε σε διαδοχικές αλλαγές για να διαχειριστεί την καταπόνηση των παικτών, με το σκορ να παραμένει αμετάβλητο μέχρι το σφύριγμα της λήξης, ωστόσο η ομάδα μας δημιούργησε πληθώρα ευκαιριών.

Για την ΠΑΕ Μαρκό αγωνίστηκαν οι: Θεοδωράκης (46′ Κανταράκης), Τσάκνης (72′ Παυλίδης), Μαρκοπουλιώτης, Καστάνιο (55′ Κωνσταντακόπουλος), Σμάλης (64′ Κοπανίδης), Κυριακίδης (61′ Ριτσοτάκης), Νέκουλ (46′ Αλεξόπουλος), Πετράτος (46′ Μιλόγιεβιτς), Σέμπα (55′ Μπετσίροβιτς), Μιούλερ (46′ Οικονομίδης), Ελ Αραμπί (46′ Γιόχανσον)».