Ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν εμφανίστηκε στην αίθουσα Τύπου μετά το 1-0 της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Βιγιαρεάλ για να μην... τιμωρηθεί.

Νίκη που την κράτησε στο -6 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα πέτυχε το βράδυ του Σαββάτου (10/10) στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς επικράτησε με 1-0 της Βιγιαρεάλ για την 8η αγωνιστική της La Liga.

Το παιχνίδι ήταν επεισοδιακό προς το φινάλε του, καθώς στο 71ο λεπτό ο Βινίσιους Τζούνιορ σκόραρε για το 2-0 και πανηγύρισε μαζί με τον Ζοσέ Μουρίνιο, πριν VAR και διαιτητής ακυρώσουν το γκολ και εν τέλει τον αποβάλουν, μετά από... τράβηγμα στα μαλλιά του Νέιθαν Σαλίμπα, σε ένα η αλήθεια είναι πρωτοφανές σκηνικό.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης και με τα νεύρα στην πρωτεύουσα της Μαδρίτης να είναι αρκετά, οι δημοσιογράφοι περίμεναν καρτερικά τον Μουρίνιο στην αίθουσα Τύπου. Ωστόσο, ο Πορτογάλος τεχνικός δεν εμφανίστηκε ποτέ, και, μετά από σχεδόν 40 λεπτά από την αναμενόμενη ώρα προσέλευσής του, οι ρεπόρτερς αποχώρησαν από τον χώρο.

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα και ιδιαίτερα τη Marca, ο Special One πήρε αυτή την απόφαση θέλοντας να προστατεύσει τον εαυτό του και την ομάδα. Ο εκενευρισμός τόσο για τη διαιτησία του εν λόγω αγώνα, όσο και για το προηγούμενο παιχνίδι, το ντέρμπι με την Ατλέτικο, ενδεχομένως να έφερνε... άσχημες κουβέντες. Έτσι, ο Μουρίνιο φέρεται να είπε στους αρμόδιους πως «Δεν θα πάω να μιλήσω γιατί θέλω να είμαι στον πάγκο με Σεβίλλη και Μπαρτσελόνα!».