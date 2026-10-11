Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Μουρίνιο δεν πήγε στη συνέντευξη Τύπου για να μην τιμωρηθεί!
Νίκη που την κράτησε στο -6 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα πέτυχε το βράδυ του Σαββάτου (10/10) στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς επικράτησε με 1-0 της Βιγιαρεάλ για την 8η αγωνιστική της La Liga.
Το παιχνίδι ήταν επεισοδιακό προς το φινάλε του, καθώς στο 71ο λεπτό ο Βινίσιους Τζούνιορ σκόραρε για το 2-0 και πανηγύρισε μαζί με τον Ζοσέ Μουρίνιο, πριν VAR και διαιτητής ακυρώσουν το γκολ και εν τέλει τον αποβάλουν, μετά από... τράβηγμα στα μαλλιά του Νέιθαν Σαλίμπα, σε ένα η αλήθεια είναι πρωτοφανές σκηνικό.
Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης και με τα νεύρα στην πρωτεύουσα της Μαδρίτης να είναι αρκετά, οι δημοσιογράφοι περίμεναν καρτερικά τον Μουρίνιο στην αίθουσα Τύπου. Ωστόσο, ο Πορτογάλος τεχνικός δεν εμφανίστηκε ποτέ, και, μετά από σχεδόν 40 λεπτά από την αναμενόμενη ώρα προσέλευσής του, οι ρεπόρτερς αποχώρησαν από τον χώρο.
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Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα και ιδιαίτερα τη Marca, ο Special One πήρε αυτή την απόφαση θέλοντας να προστατεύσει τον εαυτό του και την ομάδα. Ο εκενευρισμός τόσο για τη διαιτησία του εν λόγω αγώνα, όσο και για το προηγούμενο παιχνίδι, το ντέρμπι με την Ατλέτικο, ενδεχομένως να έφερνε... άσχημες κουβέντες. Έτσι, ο Μουρίνιο φέρεται να είπε στους αρμόδιους πως «Δεν θα πάω να μιλήσω γιατί θέλω να είμαι στον πάγκο με Σεβίλλη και Μπαρτσελόνα!».
🚨💣 BREAKING: José Mourinho has informed people that he will NOT hold a press conference because he wants to be on the touchline vs Sevilla and Barcelona. He does NOT want to be suspended. @COPE https://t.co/sTLGTZr6mS— Madrid Xtra (@MadridXtra) October 10, 2026
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