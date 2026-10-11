Ο Ρέμο Φρόιλερ του Ολυμπιακού και οι Στέφαν ντε Φράι, Ντάβιντε Καλάμπρια του Παναθηναϊκού θα μεταφέρουν στην Ελλάδα τις μάχες τους στην Ιταλία.

Ο Στέφαν ντε Φράι είναι μία από τις κορυφαίες μεταγραφές του Παναθηναϊκού όχι μόνο το περασμένο καλοκαίρι, αλλά συνολικά στην ιστορία του. Από κοντά και ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Άφησαν το Μιλάνο και οι δύο για την Αθήνα. Ο Ολυμπιακός με τη σειρά του έφερε έναν από τους καλύτερους παίκτες που έχει βγάλει το ελβετικό ποδόσφαιρο. Ο Ρέμο Φρόιλερ είναι κομβικός για τους Πειραιώτες και από την απόδοση των τριών παικτών θα κριθούν πολλά στο ντέρμπι αιωνίων.

Πρώτα αντίπαλοι, μετά συμπαίκτες

Ο 34χρονος (15/4/92) Φρόιλερ έχει υπάρξει αντίπαλος στην Ιταλία με τον Καλάμπρια, αλλά και συμπαίκτης. Τη σεζόν 2024-25 στη Μπολόνια. Ο Ελβετός μέσος και ο Ιταλός δεξιός μπακ είχαν 11 ματς μαζί στη Μπολόνια και κατέγραψαν απολογισμό 7 νίκες για την ομάδα τους, 3 ήττες και μία ισοπαλία. Ήταν μαζί συνολικά στον αγωνιστικό χώρο για 571 λεπτά.

Αντίπαλοι και προβάδισμα Καλάμπρια

Ο διεθνής (98 ματς και 12 γκολ με την εθνική του ομάδα) Ελβετός χαφ έχει υπάρξει φυσικά και αντίπαλος με τον Καλάμπρια. Ο 29χρονος (6/12/96) Ιταλός μπακ έχει 7 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του και σε μία απ' αυτές αντιμετώπισε τον Φρόιλερ. Και μάλιστα σε τελική φάση Euro. Το 2021, το οποίο διεξήχθη αντί για το 2020, λόγω του κορονοϊού.

Φρόιλερ και Καλάμπρια ήταν αντίπαλοι σε 10 ματς και 641 λεπτά συνολικά. Ο νυν παίκτης του τριφυλλιού έχει το προβάδισμα με 4 νίκες, έναντι 2 του Φρόιλερ, ενώ σε 4 αγώνες δεν υπήρξε νικητής.

Οι δύο ποδοσφαιριστές των αιωνίων έχουν αναμετρηθεί 9 φορές σε ματς Μίλαν-Αταλάντα και μία φορά στο Euro 2021. Σε παιχνίδια για τον όμιλό τους Ιταλία κι Ελβετία ήρθαν ισόπαλες 1-1.

Την τελευταία φορά που υπήρξαν αντίπαλοι στην Ιταλία, στις 27/1/24, ήρθαν ισόπαλοι 2-2 σε ματς Μίλαν - Μπολόνια. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού, μάλιστα, είχε ασίστ για το 1-1.

Αναλυτικά τα ματς

2018-19 Μίλαν - Αταλάντα 2-2

2018-19 Αταλάντα - Μίλαν 1-3

2019-20 Αταλάντα - Μίλαν 5-0

2019-20 Μίλαν - Αταλάντα 1-1

2020-21 Μίλαν - Αταλάντα 0-3

2020-21 Αταλάντα - Μίλαν 0-2

Euro 2021 Ιταλία - Ελβετία 1-1

2021-22 Αταλάντα - Μίλαν 2-3

2021-22 Μίλαν - Αταλάντα 2-0

2023-24 Μίλαν - Αταλάντα 2-2

Κυρίαρχος κι αήττητος ο Ντε Φράι

Ο Φρόιλερ ήταν από τον Γενάρη του 2016 στην Ιταλία με μικρά διαλείμματα στην Αγγλία για τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Ντε Φράι μέχρι το περασμένο καλοκαίρι όταν κι αποφάσισε να έρθει στον Παναθηναϊκό, ήταν στη γειτονική χώρα από το 2014. Φυσικά και υπήρξαν αντίπαλοι.

Ο επίσης 34χρονος (γεννήθηκε στις 5/2/92 και είναι δύο μήνες μεγαλύτερος από τον άσο του Ολυμπιακού) Ολλανδός στόπερ, έχει 79 ματς και 4 γκολ με την εθνική Ολλανδίας. Αλλά ποτέ σε επίπεδο εθνικών δεν τέθηκαν αντιμέτωποι.

Στη Serie Α, ωστόσο, ο ένας βρέθηκε απέναντι στον άλλον σε 10 ματς. Συνολικά στο χορτάρι ήταν αντίπαλοι για 754 λεπτά. Ο Φρόιλερ έπαιξε κόντρα στον Ντε Φράι με τη φανέλα της Αταλάντα και της Μπολόνια, ο Ολλανδός εναντίον του Ελβετοί με τη φανέλα της Λάτσιο και της Ίντερ.

Ο άσος του Παναθηναϊκού είναι κυρίαρχος και αήττητος κόντρα στον Ελβετό. Ο απολογισμός είναι 3 νίκες για τον Ολλανδό και 7 ισοπαλίες. Ο Φρόιλερ δεν έχει νικήσει ποτέ με αντίπαλο τον Ντε Φράι. Άξιο αναφοράς το γεγονός ότι τελευταία φορά έπαιξαν αντίπαλοι πριν από 4,5 μήνες! Στις 23/5/26 σε ένα συγκλονιστικό ματς Μπολόνια - Ίντερ που έληξε 3-3. Πριν από 4,5 μήνες περίπου. Και οι δύο ήταν βασικοί, με τον Φρόιλερ να γίνεται αλλαγή στο 66' και ο Ντε Φράι να βγαίνει λόγω τραυματισμού στο 81'.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

2016-17 Λάτσιο - Αταλάντα 2-1

2017-18 Αταλάντα - Λάτσιο 3-3

2017-18 Λάτσιο - Αταλάντα 1-1

2019-20 Αταλάντα - Ίντερ 0-2

2020-21 Αταλάντα - Ιντερ 1-1

2020-21 Ίντερ - Αταλάντα 1-0

2021-22 Ίντερ - Αταλάντα 2-2

2021-22 Αταλάντα - Ίντερ 0-0

2024-25 Ίντερ - Μπολόνια 2-2

2025-26 Μπολόνια - Ίντερ 3-3