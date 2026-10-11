Ο Λιονέλ Μέσι είχε κέφια κόντρα στην DC United και οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι στο άνετο 4-0, σκοράροντας δυο φορές, μια εξ' αυτών με πανέμορφο τρόπο.

Μπορεί να άφησε μια για πάντα την Εθνική Αργεντινής την περασμένη Τετάρτη (7/10), ωστόσο ο Λιονέλ Μέσι καλό θα ήταν να... αργήσει να αφήσει συνολικά το ποδόσφαιρο. Ο Αργεντίνος μάγος μετά το farewell στο Μονουμεντάλ, επέστρεψε στις υποχρεώσεις της Ίντερ Μαϊάμι και φυσικά είχε... κέφια και έκανε ρεκόρ.

Στο παιχνίδι των ροζ απέναντι στην DC United ο Pulga πέτυχε δυο γκολ, με το ένα από αυτά να είναι πανέμορφο και να μας θυμίζει τον... παλιό Μέσι, αυτόν που δεν χορταίναμε να βλέπουμε στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Αρχικά, ο Λουίς Σουάρες ήταν εκείνος που πήρε το όπλο του, καθώς με δυο γκολ (3', 39') ουσιαστικά «καθάρισε» το παιχνίδι, για να έρθει μετά το show από τον πολύ καλό του φίλο. Στο 47ο λεπτό, λοιπόν, ο Λουισίτο σέρβιρε και ο Μέσι με ωραίο πλασέ στην κίνηση έκανε το 3-0.

Luis Suarez to Messi 👏 MLS best 22 goals for Messi. https://t.co/GMvGvKdxYm October 11, 2026

Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε με την συμπλήρωση μιας ώρας, όταν ο 39χρονος μάγος από το Ροσάριο πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, έκανε μια απίθανη προσποίηση στέλνοντας... αλλού τον αντίπαλό του και με ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στη γωνία για το 4-0. Έφτασε έτσι τα 934 γκολ στη μυθική καριέρα του και έγινε ο ποδοσφαιριστής που πιάνει αυτό το νούμερο γρηγορότερα από κάθε άλλον.