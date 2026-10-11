Ολυμπιακός: Τα ωραία ρεκόρ Πιρόλα, Σάλιακα, αλλά και Μπρούνο με τον Παναθηναϊκό
Υπάρχουν δύο παίκτες του Ολυμπιακού που έχουν ένα ωραίο ρεκόρ όταν αντιμετωπίζουν τον Παναθηναϊκό-δεν έχουν ποτέ χάσει.
Η διαφορά τους είναι ότι ο ένας το έχει κάνει σε πέντε (εντός κι εκτός έδρας) παιχνίδια με τα «ερυθρόλευκα», ενώ ο άλλος το έχει κάνει σε πέντε παιχνίδια με άλλες ομάδες, αλλά εντός έδρας!
Ο λόγος για τον Πιρόλα και τον Σάλιακα!
Ο μεν Ιταλός κεντρικός αμυντικός έχει τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες έχοντας παίξει πέντε φορές κατά των «πράσινων». Τα αποτελέσματα διαδοχικά είναι…
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 Κύπελλο στο ΟΑΚΑ
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 4-2 στο Καραϊσκάκη
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-1 στο ΟΑΚΑ
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 στη Λεωφόρο
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-2 στη Λεωφόρο
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0 στο Καραϊσκάκη
Ο δε Έλληνας δεξιός μπακ έχει κι αυτός τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες έχοντας παίξει πέντε φορές κατά των «πράσινων». Τα αποτελέσματα διαδοχικά είναι…
Λαμία-Παναθηναϊκός 1-1
Γιάννινα-Παναθηναϊκός 1-0
Γιάννινα-Παναθηναϊκός 2-1 Κύπελλο
Γιάννινα-Παναθηναϊκός 1-0
Γιάννινα-Παναθηναϊκός 0-0
Άλλος ένας αμυντικός του Ολυμπιακού είναι αήττητος κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τρεις νίκες, σε τρεις συμμετοχές, αλλά χωρίς να έχει παίξει τόσο πολύ. Αναφέρομαι στον Μπρούνο.
Είχε μπει αλλαγή στο 74’ στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 4-2, επίσης αλλαγή στο 61’ στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-1 και βασικός σε ολόκληρο το 90λεπτο στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0.
Άσχετο: Θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει ότι η παρουσία Ισπανών διαιτητών στο αποψινό ντέρμπι είναι ευχάριστη για τον Ολυμπιακό, υπό την έννοια ότι έχει ο ίδιος Ισπανό προπονητή και Ισπανούς παίκτες. Μόνο που τελευταία φορά που υπήρχε η ίδια συνθήκη, μόλις πριν λίγες εβδομάδες, στο Ολυμπιακός-ΝΕΚ (0-0), είχαμε δει μία διαιτησία εχθρική από πλευράς του επίσης Ισπανού ρέφερι έναντι της ομάδας τότε του Μεντιλίμπαρ.
Η φωτογραφία της ημέρας:
Έγινε θέμα στον τουρκικό Τύπο η κίνηση τόσο του Μάριους, όσο και του Φαν Ντρόγκελεν να στείλουν στην μέχρι πρότινος ομάδα τους, την Σάμσουνσπορ, μηνύματα υποστήριξης ενόψει του ντέρμπι της Μαύρης θάλασσας με την Τράμπζονσπορ!
Τα μηνύματα δεν βοήθησαν την Σάμσουνσπορ να αποφύγει τη βαριά ήττα (0-3) από την Τράμπζονσπορ, αλλά οι δύο παίκτες αποθεώθηκαν από τους οπαδούς της πρώην ομάδας τους και τα τοπικά ΜΜΕ συνδύασαν την ενέργεια τους με το ότι απόψε θα βρεθούν αντιμέτωποι στον Πειραιά στο μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος.
Παρεμπιπτόντως, θυμάστε τον Μπερντ Στορκ, ένα Γερμανό προπονητή που παλιότερα ήταν επί σειρά ετών υπεύθυνος της Ακαδημίας του Ολυμπιακού και προπονητής της Κ21; Στα 63 του είναι ο Στορκ και επέστρεψε στην δράση μετά από απραξία ενός έτους, αναλαμβάνοντας την τούρκικη genclerbirligi στην Α΄ κατηγορία της γειτονικής χώρας.
Και για το τέλος ένα ιμότζι
🇨🇴⚔️🇬🇷 | Gustavo Puerta disputará este domingo uno de los clásicos más calientes del mundo. Olympiacos y Panathinaikos se medirán en una nueva edición del 'Derbi de los eternos enemigos' con el colombiano como protagonista en un duelo de máxima exigencia, con su equipo obligado a recortar distancia frente al máximo rival. Una linda oportunidad para mostrar su jerarquía en el partido más importante del fútbol griego. 🔥— Fútbol Gráfico (@GraficoFutbol) October 11, 2026
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Ο Κώστας Νικολακόπουλος έγινε δημοσιογράφος από…σπόντα. Από τη Νομική και τη δικηγορία η, το επάγγελμα του δικαστικού, που υποτίθεται ότι ήταν στα πλάνα του (εξ ου κι οχαρακτηρισμός «ανακριτή» από τον Γ. Λούβαρη!), βρέθηκε ξαφνικά στον ΦΙΛΑΘΛΟ, όταν πρωτογεννήθηκε η ιδέα αυτής της εφημερίδας από τους Ν. Καραγιαννίδη και Ι. Μαθιουδάκη. Ένα χρόνο ρεπορτάζ Πανιώνιου και Αιγάλεω (μαζί), ένα χρόνο ΑΕΚ και από την άνοιξη του 1984 έως και σήμερα ρεπορτάζ Ολυμπιακού, όπου τα έχει δει όλα. Πρώτα τα λεγόμενα πέτρινα χρόνια και μετά πρωταθλήματα το ένα μετά το άλλο. Του αρέσει να γράφει για μεταγραφές, αλλά ο ίδιος τις αποφεύγει. Σε 40 χρόνια έχει κάνει δύο! Το 1992 στο ΦΩΣ του Θ. Νικολαϊδη και μετά στον ΓΑΥΡΟ που στη συνέχεια έγινε ένα με τον Κόκκινο Πρωταθλητή. Πάνω από μία δεκαετία καλύπτει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στον Σπορ FM.