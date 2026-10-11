Ο Άρης επιστρέφει μετά από τρεις εβδομάδες διακοπής και υποδέχεται τον Βόλο Elabet, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να ετοιμάζει αλλαγές σε άξονα και επίθεση.

Τρεις εβδομάδες χωρίς επίσημο παιχνίδι ήταν αρκετές για να αλλάξει ο ρυθμός της καθημερινότητας του Άρη. Τώρα όμως η διακοπή τελείωσε και μαζί της τελειώνει και η περίοδος της δουλειάς χωρίς βαθμολογικό κόστος. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου επιστρέφει στις υποχρεώσεις της, απόψε (19:00 - Novasports Prime) με αντίπαλο τον Βόλο Elabet στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε ένα παιχνίδι που συνοδεύεται από ξεκάθαρη ανάγκη για αποτέλεσμα.

Ο Άρης πήρε μόλις έναν βαθμό στα τρία τελευταία παιχνίδια Πρωταθλήματος απέναντι σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή και χρειάζεται να επιστρέψει στις νίκες, όχι μόνο για να καλύψει χαμένο έδαφος αλλά και για να αποκτήσει ξανά ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Η διακοπή έδωσε στον Γρηγορίου τον χρόνο που ζητούσε. Δούλεψε πάνω στις αδυναμίες που εμφανίστηκαν στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, προσπάθησε να φέρει περισσότερους παίκτες στο ίδιο επίπεδο ετοιμότητας και επέμεινε ιδιαίτερα στην επιθετική λειτουργία και στην αποτελεσματικότητα. Τώρα, όμως, τα αποτελέσματα είναι εκείνα που θ’ αποτελέσουν το κριτήριο.

Οι αλλαγές που εξετάζει ο Γρηγορίου

Οι δύο δεδομένες απουσίες είναι εκείνες των Μανού Γκαρθία (σύνδρομο κοιλιακών-προσαγωγών) και Γιάννη Γιαννιώτα (θλάση α’ βαθμού) και επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη μεσοεπιθετική δομή.

Ο Μπρούμα έχει κερδίσει έδαφος μέσα στη διακοπή και βρίσκεται στο κάδρο για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Η συμμετοχή του από την αρχή θα εξαρτηθεί κυρίως από το επίπεδο αγωνιστικής ετοιμότητάς του και από το πόσα λεπτά θεωρεί το τεχνικό επιτελείο ότι μπορεί να υποστηρίξει. Υπάρχει, πάντως, και το εναλλακτικό σενάριο να μετακινηθεί ο Γκαρέ αριστερά και να χρησιμοποιηθεί ο Παλάσιος στη δεξιά πλευρά. Στον άξονα, ο Μάρτιν Χόνγκλα επιστρέφει δυναμικά στη συζήτηση για την ενδεκάδα και θα επιστρέψει δίπλα στον Ούρος Ράτσιτς. Η παρουσία του Καμερουνέζου μπορεί να προσφέρει περισσότερες καλύψεις και καλύτερη ισορροπία, επιτρέποντας παράλληλα στον Σέρβο να έχει πιο ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η επίθεση. Το δίδυμο Κουαμέ–Καντεβέρε, το οποίο είχε δουλευτεί αρκετά και είχε λειτουργήσει θετικά στην προετοιμασία, έχει σοβαρές πιθανότητες να χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά μαζί από την αρχή σε επίσημο παιχνίδι. Είναι μία από τις επιλογές μέσω των οποίων ο Γρηγορίου αναζητά μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο τελευταίο τρίτο. Στην άμυνα, ο Βέλιο θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με Φαμπιάνο και Σούταλο στο κέντρο, Ρίτσαρντς αριστερά και Φατιγκά να έχει προβάδισμα δεξιά, ενώ στην ίδια θέση υπάρχει και η επιλογή του Πετρίς.

Απέναντί του ο Άρης θα βρει έναν Βόλο που δεν έχει ακόμη νίκη στο Πρωτάθλημα και βρίσκεται αντιμέτωπος και με την αφαίρεση τριών βαθμών για την υπόθεση που προέκυψε από τις δηλώσεις του Σούντγκρεν, ενώ εκκρεμεί η έφεση. Ο Κώστας Μπράτσος δεν υπολογίζει επίσης στους τιμωρημένους Χάμζα Μεντίλ και Γιώργο Μύγα.