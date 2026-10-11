Ο Παναθηναϊκός έχει βελτιώσει κατά πολύ την αμυντική του λειτουργία φτάνοντας να είναι τρίτος σε ολόκληρη την Ευρώπη στα σουτ που δέχεται ανά αγώνα.

Ημέρα ντέρμπι «αιωνίων» σήμερα (21:00-Magenta Sport League 1- Live από Gazzetta) με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει στο Φάληρο για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Οι «πράσινοι» θέλουν να ξεκινήσουν μ' ένα θετικό αποτέλεσμα στην επανέναρξη των πρωταθλημάτων και γι' αυτό ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα παρατάξει τη καλύτερη δυνατή ενδεκάδα, προκειμένου να φύγει με τη νίκη από το γήπεδο των «ερυθρολεύκων».

Μπορεί ο Δανός τεχνικός να έχει επιθετική φιλοσοφία, ωστόσο δεν αμελεί καθόλου να φροντίζει και για την αμυντική λειτουργία της ομάδας, η οποία είχε πρόβλημα στο ξεκίνημα της σεζόν.

Πλέον, εκείνη έχει υποστεί ακραία βελτίωση και γι' αυτό βρίσκεται ανάμεσα στις καλύτερες της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, το CIES Football Observatory έκανε μία έρευνα στις 32 κορυφαίες λίγκες της γηραιάς ηπείρου και βρήκε πως το «τριφύλλι» διαθέτει την τρίτη καλύτερη αμυντική λειτουργία ανάμεσα σε όλα αυτά τα κλαμπ, αναφορικά πάντα με τα σουτ που δέχεται ανά 90 λεπτά αγώνα από τον αντίπαλό του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός απειλείται με 6,12 σουτ ανά 90 λεπτά, μία επίδοση που αυτή τη στιγμή ξεπερνούν μονάχα η ουκρανική Χάρκιβ με 5,84 και η Μπάγερν Μονάχου με 4,90.