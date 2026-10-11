Η «μητέρα των μαχών» υπόσχεται πολλά!

Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων» είναι εδώ, καθώς Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Γ. Καραϊσκάκης» (21:00) στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League.

Η επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων φέρνει στο προσκήνιο τη σπουδαιότερη ποδοσφαιρική μάχη της χώρας, η οποία, παρότι λαμβάνει χώρα νωρίς στον «μαραθώνιο», μπορεί να παίξει το δικό της ρόλο στην εξέλιξη της κούρσας του τίτλου.

Το «τριφύλλι» οδηγεί την κούρσα της βαθμολογίας έχοντας το απόλυτο των 15 βαθμών, χάρη στο εντυπωσιακό 5/5 που πραγματοποίησε πριν τη διακοπή, με πιο πρόσφατο το «διπλό» επί της Καλαμάτας (0-1).

Από την άλλη πλευρά, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στο -5 από την κορυφή και προέρχονται από το 0-1 στη Λιβαδειά χάρη σε τέρμα του Σάλιακα στις καθυστερήσεις, όμως νωρίτερα είχαν βαθμολογικές απώλειες απέναντι σε Βόλο και ΟΦΗ.

Το διακύβευμα για τους δύο μονομάχους είναι σημαντικό. Για το συγκρότημα του Τζέικομπ Νίστρουπ, μια ενδεχόμενη νίκη θα εδραιώσει το προβάδισμά του, εκτοξεύοντας την ψυχολογία και αποκτώντας σημαντικό αβαντάζ έναντι ενός βασικού διεκδικητή.

Στον αντίποδα, η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ βλέπει το παιχνίδι ως την ιδανική ευκαιρία για την απαρχή της αντεπίθεσης, στοχεύοντας στη μείωση της ψαλίδας και στην αμφισβήτηση της πρωτοπορίας του «τριφυλλιού».

Αμφότεροι θα κυνηγήσουν το γκολ και θέλουν να σπάσουν την πρόσφατη παράταση με 1/5 τελευταία ντέρμπι να έχουν G/G. Στο 1.84 να σκοράρουν και οι δύο στο Φάληρο, ενώ στο 2.60 είναι το 1-1 οποιαδήποτε στιγμή.

Ασφαλώς, η αγωνιστική ετοιμότητα των δύο ομάδων μετά τη διακοπή αποτελεί γρίφο. Ο Παναθηναϊκός υπολογίζει εκ νέου στον Ταμπόρδα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ωστόσο ο Ολυμπιακός καλείται να διαχειριστεί την απουσία του Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος επέστρεψε με θλάση από την εθνική του ομάδα.

Ο Ταμπόρδα θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα και θέλει να επαναλάβει ό,τι και στο 0-1 της περσινής σεζόν όπου ήταν με δικό του τέρμα, ενώ ο Ζότα Σίλβα αποτελεί τη σταθερά των Πειραιωτών στην αντίπαλη περιοχή. Στο 3.00 το γκολ από τον Σίλβα και στο 3.75 από τον Ταμπόρδα.

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