Τα στατιστικά που «φωτογραφίζουν» ότι ο Ολυμπιακός απόψε (τουλάχιστον) δεν χάνει!

Υπάρχουν διάφορες ωραίες ιστορίες για τα ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό με γηπεδούχους τους Πειραιώτες, έχοντας για βοήθεια τα... κομπιούτερς και τους αριθμούς!

Το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό δεν είναι ποτέ απλώς ένα παιχνίδι τριών βαθμών. Είναι μια αναμέτρηση που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη μάχη του τίτλου, να δώσει ψυχολογική ώθηση σε εκείνον που θα επικρατήσει και να μετατρέψει την πίεση σε πλεονέκτημα. Η ιστορία των αναμετρήσεων στο Καραϊσκάκη (ή σε οποιαδήποτε άλλη έδρα χρησιμοποίησε ο Ολυμπιακός ως γηπεδούχους) προσφέρει αρκετά παραδείγματα, είτε όταν οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονταν μια νίκη για να πλησιάσουν ή να εξασφαλίσουν το πρωτάθλημα είτε όταν οι «πράσινοι» έφταναν στο Φάληρο ως πρωτοπόροι, με στόχο να υπερασπιστούν τη θέση τους.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ντέρμπι που διεξήχθησαν αμέσως μετά από διακοπή για τις Εθνικές ομάδες, με διαφορετικές εκβάσεις και πρωταγωνιστές. Τι δείχνουν τα αποτελέσματα του παρελθόντος και ποια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν ενόψει της νέας μάχης των «αιωνίων»; Οι αριθμοί, οι καθοριστικές στιγμές και οι συνθήκες κάθε αναμέτρησης συνθέτουν μια ενδιαφέρουσα εικόνα. Όχι ότι παίζει μπάλα η προϊστορία, αλλά ας ρίξουμε μια ματιά. Έχει ενδιαφέρον...

Όταν ο Ολυμπιακός θέλει το ντέρμπι, συνήθως ξέρει τον τρόπο!

Υπάρχουν ντέρμπι που δεν μετριούνται μόνο με τους τρεις βαθμούς, αλλά και με όσα διακυβεύονται γύρω από αυτά. Για τον Ολυμπιακό, το εντός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό έχει πολλές φορές αποδειχθεί η κατάλληλη ευκαιρία είτε για να κάνει αποφασιστικό βήμα προς τον τίτλο είτε για να στείλει μήνυμα επιστροφής.

Τη σεζόν 2000-01, ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 με το γκολ του Τζόρτζεβιτς εξασφαλίζοντας το πρωτάθλημα, ενώ το 2002-03 ήρθε το επιβλητικό 3-0 στη Ριζούπολη, σε ένα ντέρμπι που ουσιαστικά έβαψε κόκκινο τον τίτλο. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούσαν στους 67 βαθμούς, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το προβάδισμα χάρη στην καλύτερη διαφορά στα μεταξύ τους παιχνίδια, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε.

Ανάλογη ήταν η σημασία του 1-0 το 2004-05, αλλά και του συναρπαστικού 3-2 το 2005-06, θέτοντας ουσιαστικά τον Παναθηναϊκό εκτός διεκδίκησης τίτλου, σε δύο σεζόν που ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα. Το 2014-15, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 1-0 με γκολ του Αυλωνίτη, σε μια περίοδο που αναζητούσαν βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση.

Και το 2023, όμως, το διακύβευμα ήταν ξεχωριστό. Στις 8 Μαΐου, για την 9η αγωνιστική των πλέι οφ, ο Ρέαμπτσιουκ έκρινε το ντέρμπι με 1-0, αναβάλλοντας τη δυνατότητα του Παναθηναϊκού να πανηγυρίσει μαθηματικά τον τίτλο μέσα στο Καραϊσκάκη.

Ασφαλώς, η παράδοση δεν είναι μονόδρομος. Το 0-1 του 2006-07, το 1-2 στα πλέι οφ του 2021-22 και το 0-1 της σεζόν 2025-26 υπενθυμίζουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει βρει κι εκείνος τις δικές του μεγάλες στιγμές, μολονότι δεν βρισκόταν στην καλύτερή του κατάσταση.

Το συμπέρασμα, ωστόσο, παραμένει: όταν ο Ολυμπιακός έχει ισχυρό κίνητρο, το Καραϊσκάκη μπορεί να γίνει το σημείο εκκίνησης για την αντεπίθεσή του. Και στο ντέρμπι της Κυριακής, με τη βαθμολογία να τον πιέζει, έχει έναν ακόμη λόγο να αναζητήσει εκείνη τη νίκη που θα αλλάξει το κλίμα και θα του δώσει ξανά αυτοπεποίθηση.

Όταν ο Παναθηναϊκός πηγαίνει πρωτοπόρος στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός έχει τις απαντήσεις!

Πέντε ντέρμπι, διαφορετικές εποχές, διαφορετικές συνθήκες, αλλά ένα κοινό στοιχείο: ο Παναθηναϊκός έχει επισκεφθεί το Καραϊσκάκη ως πρωτοπόρος, έχοντας το προβάδισμα στη βαθμολογία, και ο Ολυμπιακός γνωρίζει καλά ότι αυτά τα παιχνίδια έχουν ξεχωριστή σημασία. Άλλο να υποδέχεσαι τον αιώνιο αντίπαλο και άλλο να καλείσαι να τον σταματήσεις ενώ βρίσκεται στην κορυφή και θέλει να κάνει ακόμη ένα βήμα προς τον τίτλο. Πάμε να δούμε ένα-ένα τα ντέρμπι που ο Παναθηναϊκός πήγε ως πρωτοπόρος στην έδρα του Ολυμπιακού.

Το 2002-03, στην 29η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός επικράτησε με το εντυπωσιακό 3-0 στην Ριζούπολη. Το 2009-10, στη 12η αγωνιστική, οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 2-0 με δύο γκολ του Κώστα Μήτρογλου, αποτέλεσμα που τους έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το 2011-12, στην 10η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με τον Ζέκα, αλλά ο Τζιμπούρ ισοφάρισε σε 1-1. Ο Ολυμπιακός είχε πολλές ευκαιρίες, όμως δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Το 2022-23, στην κανονική περίοδο, το ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής έληξε χωρίς γκολ, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί το βαθμολογικό του προβάδισμα. Στα πλέι οφ, όμως, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 1-0, χάρη στο γκολ του Ρέαμπτσιουκ, στην 9η αγωνιστική, στερώντας από τους «πράσινους» τη δυνατότητα να κλειδώσουν τον τίτλο στο Φάληρο.

Η ιστορία δείχνει ότι η πρωτιά του Παναθηναϊκού δεν εξασφαλίζει τίποτα στο Φάληρο. Ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι μπορεί να του κόψει τη φόρα, να αλλάξει τις ισορροπίες και να μετατρέψει την πίεση σε δικό του πλεονέκτημα. Δεν κερδίζει πάντα, όπως αποδεικνύει το 1-1 του 2011, αλλά ξέρει ότι τέτοια ντέρμπι είναι ευκαιρίες για κάτι περισσότερο από τρεις βαθμούς: είναι ευκαιρίες για να αλλάξει την ιστορία της σεζόν.

Τα ντέρμπι μετά τις διακοπές και τα διαφορετικά σενάρια!

Η επιστροφή στη δράση μετά από διακοπή πρωταθλήματος κρύβει πάντα παγίδες για τις ομάδες, ειδικά όταν ακολουθεί ένα ντέρμπι με τον «αιώνιο» αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός έχει αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό σε τέτοιες συνθήκες στο πρόσφατο παρελθόν, με τα αποτελέσματα να παρουσιάζουν ενδιαφέρον, καθώς αποτυπώνουν διάφορες ιστορίες.

Το 2020, η λύση ήρθε από τον Φορτούνη. Στις 21 Νοεμβρίου, μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων, ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό και πήρε τη νίκη με 1-0. Ο Κώστας Φορτούνης πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 21ο λεπτό, χαρίζοντας στους «ερυθρόλευκους» ένα σημαντικό τρίποντο. Σε ένα παιχνίδι όπου η επιστροφή από τις διεθνείς υποχρεώσεις μπορούσε να επηρεάσει τον ρυθμό και την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών, ο Ολυμπιακός βρήκε τη λύση και πήρε αυτό που ήθελε.

Το 2023, το ντέρμπι σημαδεύτηκε από όσα συνέβησαν εκτός ποδοσφαίρου. Στις 22 Οκτωβρίου, αμέσως μετά τη διακοπή, ο Ολυμπιακός φιλοξένησε τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Η αναμέτρηση διακόπηκε μετά τον τραυματισμό του Χουάνκαρ από κροτίδα που έπεσε κοντά του. Ακολούθησε η δικαστική διαδικασία και το παιχνίδι κατακυρώθηκε με 0-3 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ήταν μια βραδιά που άφησε το αγωνιστικό κομμάτι σε δεύτερη μοίρα και είχε σημαντικές συνέπειες για τον Ολυμπιακό.

Το 2025, οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν ηχηρή απάντηση. Στις 30 Μαρτίου, μετά τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 4-2 στο ντέρμπι των πλέι οφ και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία η ομάδα του Πειραιά βρισκόταν ήδη σε ισχυρή θέση στη μάχη του τίτλου.

Τρία ντέρμπι, τρεις διαφορετικές εκβάσεις: μια οριακή νίκη, μια ήττα στα χαρτιά και μια εμφατική επικράτηση. Το συμπέρασμα δεν είναι ότι οι διακοπές ευνοούν ή δυσκολεύουν απαραίτητα τον Ολυμπιακό. Είναι ότι η επιστροφή στη δράση απαιτεί άμεση προσαρμογή και συγκέντρωση, καθώς σε ένα ντέρμπι οι λεπτομέρειες μπορούν να καθορίσουν τα πάντα.