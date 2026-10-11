Η ομάδα Κ19 του Παναθηναϊκού επικράτησε με 2-0 της αντίστοιχης του Ολυμπιακού στο Ρέντη για την πέμπτη αγωνιστική της Superleague U19.

Λίγες ώρες πριν από το πρώτο μεγάλο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, οι ομάδες κ19 των συλλόγων αναμετρήθηκαν μεταξύ τους στο Ρέντη για την πέμπτη αγωνιστική της Superleague U19.

Η αναμέτρηση έβγαλε νικητή το σύνολο του Άγγελου Ζαζόπουλου, το οποίο επικράτησε εκτός έδρας με 2-0, με τα τέρματα για το «Τριφύλλι» να τα πετυχαίνουν οι Λάβδας στο 34' και ο Αργυρόπουλος στο 67', με τους Πράσινους μάλιστα να έχουν ευκαιρίες και για άλλα τέρματα.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε από την αρχή πιο δυναμικά στο γήπεδο και είχε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό, με τον Νέμπη, ο οποίος όμως βρέθηκε σε θέση offside στην αρχή της φάσης.

Οι Ερυθρόλευκοι από την πλευρά τους είχαν και εκείνοι τις ευκαιρίες τους ωστόσο οι αντίπαλοι ήταν εκείνοι που σκόραραν πρώτοι στο 34', ενώ λίγο νωρίτερα είχαν αστοχήσει και σε εκτέλεση πέναλτι.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους τα πράγματα δεν άλλαξαν και πολύ, με τους Πράσινους να είναι εκείνοι που ήταν ανώτεροι στο γήπεδο και στο 67, διπλασίασαν τα τέρματα τους και «κλείδωσαν» το τρίποντο.

Με τη νίκη του αυτή, ο Παναθηναϊκός συνέχισε το απόλυτο, έχοντας 5/5 και 15 βαθμούς και βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, μαζί με την ΑΕΚ, ενώ ο Ολυμπιακός «μετράει» 3 νίκες και 2 ήττες μετά από 5 αγώνες, «πέφτοντας» στην 5η θέση.

Ολυμπιακός: Μπράνης, Καλπακίδης, Νουχάι, Γούσιος, Χριστόπουλος, Μωυσιάδης, Τουνουσίδης, Κώτσαλος, Καλαϊτζίδης, Καπέλλας, Τρικαλιώτης.

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Καλμπουρτζής (75’ Μπαζούκης), Κουμουκέλης (53’ Δημακόπουλος), Λάβδας, Τσίγκας, Θεοχάρης, Τερζής (75’ Βανδήρας), Μπινιάρης, Νεμπής, Ιωάννου (67’ Καραγκούνης), Κάουα (53’ Αργυρόπουλος).