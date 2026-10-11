Ο προπονητής της Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγκας, παραμονές του αγώνα με τη Ρόμα, κατηγορεί την ομοσπονδία της Ιταλίας για τη διαχείρισή του τραυματισμού το Μόιζε Κιν.

Ο Σεσκ Φάμπρεγκας επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο χείριστικε η Ιταλία τον Μόιζε Κιν και τον τραυματισμό που αποκόμισε στα ματς με τους «Ατζούρι» που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον επτά έως δέκα ημέρες.

Ο Κιν θα χάσει το σημερινό (11/10) παιχνίδι της Κόμο με τη Ρόμα, ωστόσο, η απογοήτευση του Ισπανού τεχνικού επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο διεθνής επιθετικός κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες.

Ο προπονητής ισχυρίστηκε ότι ο άλλοτε φορ της Φιορεντίνα έπαιξε στον δεύτερο αγώνα της Ιταλίας εναντίον της Γαλλίας, παρά το γεγονός ότι ήταν ήδη τραυματίας, μετά από ένα βαρύ πλήγμα που υπέστη στο παιχνίδι εναντίον του Βελγίου.

«Ο Κιν θα μείνει εκτός για μία εβδομάδα ή 10 ημέρες. Δέχτηκε ένα σημαντικό πλήγμα στον πρώτο αγώνα που έπαιξε εναντίον του Βελγίου», τόνισε ο Φάμπρεγκας στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα με τους «Λύκους».

Ο Καταλανός τεχνικός αμφισβήτησε επίσης την ελλιπή επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ της εθνικής ομάδας και των συλλόγων, υποστηρίζοντας ότι η επακόλουθη εμφάνιση του Κιν στην αναμέτρηση κόντρα στους «τρικολόρ» είχε επιδεινώσει την κατάσταση του παίκτη.

«Η επικοινωνία μεταξύ της ομοσπονδίας και των συλλόγων θα πρέπει να βελτιωθεί, δεδομένου ότι στη συνέχεια έπαιξε έναν ακόμη αγώνα για 90 λεπτά ενώ ήταν ήδη τραυματίας, όπως άλλωστε έδειξε και η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε χθες. Τώρα θα πρέπει να δουλέψει ξεχωριστά».