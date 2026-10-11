Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει καταλήξει στις περισσότερες από τις θέσεις για την αρχική ενδεκάδα για το ματς με τον Ολυμπιακό, ωστόσο υπάρχουν ακόμη κάποια, λίγα, ερωτηματικά για τη σύνθεση του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τον Ολυμπιακό (21:00-Magenta Sport League 1- Live από Gazzetta) στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο πρώτο ντέρμπι... αιωνίων για τη φετινή σεζόν έχοντας ως στόχο του να φύγει μ' ένα θετικό αποτέλεσμα από το Φάληρο για να καταφέρει να συνεχίσει από κει που σταμάτησε πριν τη διακοπή και να προκαλέσει εσωστρέφεια στον μεγάλο αντίπαλό του είτε κρατώντας τη διαφορά στους πέντε βαθμούς είτε ανεβάζοντάς την έτι περαιτέρω στους οκτώ.

Οι «πράσινοι» πηγαίνουν... πάνοπλοι στον Πειραιά, αφού και ο Λιβάι Γκαρσία, που θεωρείτο δεδομένο πως θα χάσει το παιχνίδι, ανταποκρίθηκε στις θεραπείες που του έγιναν και τέθηκε έτσι στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος φρόντισε να τον συμπεριλάβει στην αποστολή του «τριφυλλιού», η οποία συμπεριλάμβανε συνολικά 25 ποδοσφαιριστές.

Εκτός έμεινε μόνο ο Κρίστιανσεν, που έχει μπει όμως κανονικά στις προπονήσεις και στη διακοπή έκανε και το ανεπίσημο ντεμπούτο στο προπονητικό φιλικό κόντρα στον Ατρόμητο.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

You know what time it is. ⏳☘️ #Panathinaikos #PAOFC #slgr #OLYPAO https://t.co/cyM8Wx8p8L October 10, 2026

Το δίλημμα στη θέση του φορ και η επιλογή του αντί-Λιβάι

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ φαίνεται πως, ασχέτως της συμμετοχής του Λιβάι Γκαρσία στην αποστολή, έχει αποφασίσει να πάει μ' ένα 4-2-3-1 στο Φάληρο. Η άμυνα των «πράσινων», ως συνήθως, είναι «μπετόν». Και πως να γίνει αλλιώς όταν αυτή έχει δεχθεί μονάχα δύο τέρματα στα πρώτα πέντε παιχνίδια, τα λιγότερα μαζί με τον Ολυμπιακό.

Ο Πένια κάτω από τα δοκάρια. Ο Ντε Φράι με τον Φαν Ντρόνγκελεν στο πλάι του στο κέντρο της άμυνας και στα δύο άκρα, δεξιά ο Καλάμπρια και αριστερά ο Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή ο Καμαρά με τον Κάνγκουα είναι τα μεγάλα φαβορί για να βρίσκονται στο δίδυμο αυτό, με τον Λούζα βέβαια να διεκδικεί κι εκείνος μία από τις δύο θέσεις.

Μπροστά τους θα είναι ο Ουναΐ, ο οποίος στις θέσεις των εξτρέμ θα έχει δεξιά του τον Ταμπόρδα και αριστερά τον Αντίνο. Για μία από τις τρεις θέσεις αυτές ερίζει και ο Γιάγκουσιτς. Στην επίθεση υπάρχει το πιο μεγάλο δίλημμα μεταξύ του Ντέσερς και του Τεττέη, με τον δεύτερο αυτή τη στιγμή να έχει ένα σημαντικό προβάδισμα.

Δύο κόσμοι συγκρούονται. Η επιλογή ; Μόνο Μία ☘️ #Panathinaikos #PAOFC #slgr #OLYPAO https://t.co/LdJ7jw3yEL October 10, 2026