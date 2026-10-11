Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (11/10, 21:00) στο Φάληρο τον Παναθηναϊκό και το Football Meets Data παρουσιάζει τις πιθανότητες νίκης του ντέρμπι της Superleague.

Το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της σεζόν απέχει λίγες ώρες, καθώς απόψε (11/10) στις 21:00 (Live από το Gazzetta) ο Ολυμπιακός περιμένει τον Παναθηναϊκό για την 6η αγωνιστική της Superleague.

Οι Ερυθρόλευκοι που θα έχουν στο πλάι τον κόσμο τους στο κατάμεστο (όπως αναμένεται) «Γ. Καραϊσκάκης» θέλουν το τρίποντο για να μειώσουν την απόσταση από την κορυφή της βαθμολογίας, στην οποία βρίσκεται ο μεγάλος αντίπαλος έχοντας το απόλυτο (5/5). Από πλευράς τους, οι πράσινοι θα ψάξουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο Φαληρικό γήπεδο, γιατί όχι και το 6/6 στη φετινή λίγκα.

Ένα ντέρμπι πάντοτε έχει ιδιαιτερότητες, όμως στην εν λόγω περίπτωση το Football Meets Data φαίνεται να δίνει προβάδισμα στην έδρα. Βάσει λοιπόν των αναλύσεων και υπολογισμών, ο υπερυπολογιστής δίνει 50% πιθανότητες νίκης στην ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Σε εκείνη του Τζέικομπ Νίστρουπ δίνονται 26%, ενώ το «Χ» συγκεντρώνει το 24%.